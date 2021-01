Egyik legfontosabb üzleti partnere kihátrált Trump mögül

A Capitolium ostroma után újabb csapás érte a leköszönő Donald Trump amerikai elnököt: a Professzionális Golfozók Szövetsége (PGA) bejelentette, hogy 2022-ben már nem a Trump National Golf Clubban rendezi meg hagyományos bajnokságát, a PGA Championshipet – írja az ABC.

Donald Trump egyik legértékesebb üzleti partnerének tartja a PGA-t, amely 2022-től új helyszínt keres bajnokságának – annak a versenynek, ami a golfvilág négy major (tehát legfontosabb) tornájának egyike.

A PGA elnöksége úgy döntött, él szerződéses jogával, és felbontja megállapodását a 2022-es PGA Championship helyszínére vonatkozóan a Trump Bedminsterrel

– idézi a szervezet közleménye Jim Richerson elnököt, aki hozzátette, hátrányos lenne a brandre való tekintettel, ha nem keresnének új otthont a versenynek, sőt, ez a szervezet működését is veszélyeztetné.

A PGA egyelőre nem találta meg az új helyszínt a 2022-es bajnokságnak. A Trump Organization is közleményben reagált a szakításra, kifejezve, hogy a távozó elnök rendkívül csalódott a partnerség megszüntetése miatt.

Megsértették a szerződésben foglaltakat, amihez nincs joguk. Több millió dollárt fektettünk be a 2022-es PGA Championship lebonyolításába a bedminsteri Trump National Golf Clubban. Folytatjuk a golf népszerűsítését, és továbbra is a legjobb pályák üzemeltetését tekintjük feladatunknak a világ minden pontján.

Trump szervezete 17 golfpályát működtet világszerte, és a hírek szerint újabb hármat nyit idén, többek között Dubajban és Indonéziában. Maga Donald Trump is űzi a sportágat: elnöksége idején 300 alkalommal golfozott. Több golfozót is kitüntetett a legmagasabb civil kitüntetéssel, többek között Tiger Woodsot, Gary Playert és Annika Sorenstramot is.

A Trump Organization honlapja alapján a 2022-es PGA Championship lett volna az egyetlen jelentős esemény a közeljövőben a távozó elnök golfklubjában.