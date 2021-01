Sokkoló kép: Grosjean megmutatta megégett kezét

Romain Grosjean közösségi oldalain mutatta meg, hogyan néz ki a keze másfél hónappal a balesetét követően.

Mint ismert, a francia pilóta még a november végi, bahreini Formula–1-es futamon ért össze Danyiil Kvjattal, majd ütközött a pálya melletti szalagkorlátnak, ezt követően pedig lángra kapott a kettétört autója, amelyből önerőből sikerült kiszállnia, és mindössze kisebb égési sérüléseket szenvedett.

December közepén megműtötték a Haas versenyzőjét, most pedig megmutatta, hogyan áll keze regenerációja – azért még most is sokkoló látni a mutatóujjának sebeit.

A 34 éves pilóta szerződése az előző idény végén lejárt az amerikai istállónál, egyelőre még nem jelentette be, folytatja-e valamilyen sorozatban a versenyzői pályafutását.

Dressing fully off and Petrus happy!!!

🥰🥰🥰 pic.twitter.com/0Ab3r2fcW1 — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 12, 2021

(Borítókép: Bryn Lennon / Getty Images Hungary)