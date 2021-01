Hágatási díj 6 arany

Bárczy – ősi svéd család sarja, a família eredeti neve Stand volt – már fiatal jurátusként verseket, balladákat írt, rendszeresen publikált a reformkor szépirodalmi lapjaiban. Németül, angolul és franciául beszélt, fordított, sőt Puskin Anyegin című darabjának műfordítása miatt megtanult oroszul. Az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban nem vett részt, mert egy erős megfázás miatt szívproblémái támadtak, és a Nógrád megyei Vanyarcon, majd Balassagyarmaton küzdött az egészségéért.

1850-ben tért vissza Pestre, és – hogy megélhetését biztosítsa – a Pesti Napló munkatársa, újságíró, később a külpolitikai rovat vezetője lett. Már egyre ritkábban vadászott és hódolt kedvenc időtöltésének, a pisztolyos céllövészetnek. Viszont a Széchenyi alapította Nemzeti Kaszinó és a Pesti Lovaregylet titkára és egyik legkedveltebb tagja lett, és a barátok biztatására vágott bele 36 évesen a lapkiadásba.

A több mint másfél száz évvel ezelőtt nyomtatott sportújságot ne olyannak képzelje el az olvasó, mint, mondjuk, napjaink Nemzeti Sportját. Nem a futball tette ki több mint a felét, sőt egyáltalán nem volt benne labdarúgás, de kézi- és kosárlabda sem – értelemszerűen, hiszen még fel sem találták –, és a „sportok királynője”, az atlétika is hiányzott. Volt viszont lóverseny és vadászat, de ez a kettő dögivel, meg agarászat, olyannyira, hogy más sportnak nem is maradt hely, a XIX. század derekán a sportot ezek az úri foglalatosságok jelentették.

Nem véletlen, hogy Bérczy Károly, ez a beteges fiatalember 1957. január 1-jén, egy csütörtöki napon Lapok a Lovászat és a Vadászat köréből címmel jelentette meg az első magyar sportújságot, amelyet egyszerre tulajdonos-kiadóként és főszerkesztőként jegyzett az alábbi latin mottóval: Fortes creantur fortibus, azaz Erős fiakat nemzenek az erős atyák. Bérczy az első számhoz Báró Eötvös Józsefet, az első felelős magyar kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterét kérte fel vezércikkírónak.

Eötvös – jellemző módon, lévén, hogy a magyar nyelvben a mai napig nincs megfelelő szinonima az angol „sport” szóra – írásában azt fejtegette, hogy „ha nyelvünkben hiányzik is a szó, mellyel mindazt, mit az angol sport alatt ért, egyszerre kifejezhetnénk, legalább maga a dolog e hazában soha nem volt ismeretlen”.

Mai szemmel olvasva Eötvös bevezetőjét nem vagyunk elájulva a dolgozat színvonalától, kissé közhelyes, mi több, erősen döcögős az írás, nem beszélve az enyhén szexista felhangtól, amin persze nem lehet csodálkozni, hiszen 1857-ben nem várhattuk még el egy olyan felvilágosult férfiútól sem, mint amilyen báró Eötvös volt, hogy a hölgyeket is invitálja a sportpályákra.

A sekélyes bevezető után kiderül, hogy a Vadászlapok több mint szórakoztató olvasmány, egyenesen frenetikus!

Itt van például kedvcsinálónak az első cikk Agarászat címmel, amely „mutatvány gróf Andrássy Manó nem sokára megjelenendő Vadász albumából”. (Már eleink sem mentek a szomszédba egy kis kreativitásért, ha egy rókáról – stílszerűen – két bőrt lehetett lenyúzni.)

Kiderül, hogy hazánkban az agarászat nemzeti sport.

A továbbiakban e nemes sportnak a magasztalása következik szemléletes példákon át, végezetül pedig a részvét sem hiányzik a szerencsétlen áldozat iránt: „Hisz, szegény nyúlnak legkisebb hibája vagy késedelme életébe kerül!”

A mértéktelen szexizmus itt is tetten érhető, a XIX. század derekán még fel sem merül, hogy a kancák a csődörökkel azonos bánásmódban részesüljenek.

A továbbiakban a Vadászlapok egyfajta hirdetési újság funkcióját is betölti, afféle XIX. századi Jófogás vagy Vatera. Nézzük csak a Hágó csődörök című fejezetet!

„Kis-Kartalon, Aszód mezővárosához félórányira, következő angol telivér még fog hágni: Hymen, apja Camel, neveltetett Angolhonban, 15 1/2 markos, fekete. Ivadékai eddig mint kiváló vadászlovak ismeretesek. Hágatási díj 6 arany, és két pengő forint a cselédség számára. Kanczák és cselédek illő ellátásban részesülnek. A hágatni szándékozók sziveskedjenek február 10-ig írásban jelenteni szándékukat báró Podmaniczky Frigyesnek, Aszódon.”

A Vadász-naptár sem piskóta. A január hónapról példának okáért – figyelem, most tartunk az esztendőnek ennél az időszakánál! – tudni kell, hogy

Szóval a nyitány nem volt rossz, a folytatás pedig még jobb lett. Íme az 1878. augusztus 7-i szám, amit Bérczy már nem érhetett meg, hiszen szívbaja a kiegyezés évében elvitte a lapalapítót. Ekkor már Vadász- és Verseny-lap a címe, egyszersmind (sic!) az országos lótenyésztés lapja.

„Blaskovics Ernő úr a szelekkel versenyző kanczája Angliában is győztes lett – kezdődik a tudósítás, majd így folytatódik: – Az idő szép volt, s a környék főnemessége – mint mindig, ugy most is roppant számmal jelent meg. Ott voltak: a Walesi herczeg és herczeg nők, a Cambridgei herczeg, Spencer gróf és grófné (Lady Diana felmenői – a szerk.), Magyarországból és Austriából: Blaskovics Ernő ur, ifj. gróf Festetics Tasziló, gróf Batthyány Elemér, Harkányi József, Mr. Cavaliero stb., stb.”