Az év meccse: tényleg lehetetlen küldetés győzni az Anfielden?

Hatvanhét hazai bajnoki mérkőzésen őrzi veretlenségét a Liverpool, de ma délután fél hatkor az éllovas Manchester Unitedet fogadja, amely egy esetleges győzelemmel hatpontosra növelheti előnyét a címvédő előtt. Az év meccse következik Angliában, sajnos továbbra is zárt kapuk mögött.

Szinte hihetetlen a klub veretes hagyományai ismeretében:

nyolc év pergett le anélkül, hogy 17 forduló elteltével a Manchester United a Premier League tabellájának az élén állt volna!

És 2013 az az év volt, amikor a vörös ördögök legutóbb bajnoki címet ünnepelhettek a legendás Sir Alex Ferguson utolsó menedzseri idényében.

Fergie-nek ma már szobra van az Old Traffordon, a menedzser pedig az ő egykori kedvenc játékosa, Ole Gunnar Solskjaer, aki 2018 decemberében vette át a csapatot, és némi útkeresést követően mára a liga élére kormányozta fiait.

És ha vasárnap este győznének az Anfielden, akkor hat pont előnyre tennének szert az aktuális bajnok előtt.

Amióta Jürgen Klopp 2015 októberében megérkezett Liverpoolba, a Manchester United még csak közel sem járt tizennegyedik Premier League-címe megszerzéséhez; sorrendben ötödik, hatodik, második (19 ponttal lemaradva a bajnok Citytől), hatodik és harmadik volt három menedzser (David Moyes, José Mourinho és Solskjaer) alatt.

A Sky Sports Solskjaer élete legnagyobb, legfontosabb mérkőzéseként aposztrofálja a vasárnap délutáni szuperrangadót, és ebben a minősítésben lehet is igazság. Tavaly ilyenkor, amikor a Burnley-től az Old Traffordon elszenvedett 2–0-ás vereséggel az ötödik helyre csúszott a United, 30 pont választotta el a vörös ördögöket a vörösöktől, most csak három. De ez a három Solskjaer csapata javára szól.

Micsoda különbség!

A közben eltelt egy évben sok víz lefolyt a Mersey-n. A mai összecsapás (17,30 óra, DIGI Sport 1) egy kérdésre biztosan választ ad: realitás-e a United esélye a bajnoki címre nyolc év után, vagy mindaz, amit az eddigi 17 fordulóban láttunk, csupán délibáb, illúzió.

Októberben úgy tűnt, egy újabb keserves szezon következik a Manchester Unitednek. Az első hat forduló a Moyes utáni időszak legrosszabb rajtját hozta, utána viszont 11 meccsből 9-et megnyertek Rashfordék, és a MU hirtelen a tabella tetején találta magát.

Nem járunk messze az igazságtól, ha a United feltámadása és Bruno Fernandes egy évvel ezelőtti megérkezése között korrelációt vélünk felfedezni.

A Sporting Lisboától igazolt támadó középpályás 31 bajnokin 19 gólt és 14 gólpasszt termelt, és a csapat meghatározó játékosává lépett elő.

De van itt más is. Amióta Eric Bailly visszatért sérüléséből, Harry Maguire-rel áttörhetetlen kettőst alkot a védelem tengelyében, és az utóbbi hat bajnokiból négyszer érintetlen maradt David De Gea hálója. A középpályán Paul Pogba időnként már régi önmagát idézi, elöl pedig Edinson Cavani szerződtetésével további tűzerő érkezett a csapatba.

Természetesen ne vitassuk el Solskjaer érdemeit. A norvég eddigi legnagyobb menedzseri sikere a Paris Saint-Germain kiverése volt 2019 márciusában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A hazai fronton pedig a MU begyűjtötte a Chelsea, a Tottenham és az Arsenal skalpját. Solskjaer mérlege a Big Six (Liverpool, City, Chelsea, Tottenham, Leicester, Arsenal) ellen 26 meccsen 10 győzelem, 7 döntetlen és 9 vereség, 27–31-es gólkülönbséggel, ami egyáltalán nem rossz. Viszont a minapi sima vereség a Citytől a Carabao Cup elődöntőjében a Solskjaer vezette csapat negyedik kudarca volt a döntőbe jutásért, és ez rámutat a gárda súlyos hiányosságára:

nem bírja a nyomást a fontos mérkőzéseken.

Az Anfielden győzni úgyszólván lehetetlen küldetés.

A Liverpool 67 hazai bajnokin őrzi veretlenségét.

A mostani rangadó csaknem pontosan egy évvel követi a tavaly ilyenkor lejátszott meccset, amelyen a Liverpool Van Dijk és Szalah góljával 2–0-ra legyőzte a Unitedet, megerősítve a vörösök vezető szerepét az angol futballban. A minap Pogba azt nyilatkozta, a MU még nem ért fel a Liverpool szintjére, és ez valószínűleg igaz is. Jürgen Klopp csapatából azonban ebben a szezonban hiányzik a kiegyensúlyozottság, amit többek között az is mutat, hogy nem sikerült három meccset zsinórban megnyerniük.

Jürgen Klopp a vasárnapi Liverpool Echo címlapsztorijában arról beszél, hogy 2013-ban, amikor Sir Alex nyugdíjba vonult,

a Manchester United vezetői megkeresték a német sztáredzőt,

aki azonban udvariasan visszautasította őket, mondván, nem bontja fel a szerződését a Borussia Dortmundnál. Aztán két évre rá Liverpoolba szerződött...

Sohasem töprengtem azon, mi lett volna, ha elfogadom a United ajánlatát. Ez sohasem volt opció. A megfelelő helyen vagyok Liverpoolban, itt minden nagyon nagyszerű – szögezte le Klopp az interjúban.

Ettől függetlenül kiváló viszonyt ápol Klopp Fergusonnal.

Sir Alex gyakran változtatja a telefonszámát, és minden alkalommal elküldi nekem sms-ben az új számát. Ez fantasztikus, egyben roppant megtisztelő. Gyakran beszélgetünk, kiváló kapcsolatot ápolunk. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy vasárnap ő a Manchester Unitednek fog szurkolni, én meg a Liverpool győzelméért dolgozom.

Várható összeállítások:

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson – Thiago, Henderson, Wijnaldum – Szalah, Firmino, Mané.

Manchester United: De Gea – Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Maguire, Shaw – Pogba, McTominay, Bruno Fernandes – Rashford, Cavani.

Borítókép: A Liverpool futballklub szurkolói a liverpooli Anfield Stadion elõtt. MTI/EPA/Peter Powell