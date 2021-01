Feltámadt a halott, elsült a kapanyél

A második negyed közepén olyasmi történt, amihez foghatót én még nem láttam, pedig nem ma kezdtem el figyelni az NBA-t. 60-44-es vezetésnél saját palánkja alatt lepattanót szerzett a Lakers, négy az egy ellen vezették rá a kosárra a labdát, LeBron James simán zsákolhatott volna, esetleg ziccerben lévő két társa közül valamelyiknek odapasszolhatta volna, de ehelyett a sarokban, a triplavonalon kívül álló Kentavious Caldwell-Pope-pal akart hármast dobatni.

Nagyképű, már-már sportszerűtlen megoldás, a padlón fetrengő ellenfél megalázására történő kísérlet.

Az ilyesmit a kosárlabda istenei meg szokták büntetni. Ezúttal is így tettek. Hiába vezetett már az első negyedben 34-15-re, 19 ponttal a Lakers, és még a negyedik játékrész első percében is 97-83-ra, tehát 14 ponttal, hiába verte meg az óriási magasságbeli fölényben lévő címvédő 50-32-re a lepattanók terén Steve Kerr edző legénységét, és hiába célzott meglehetősen pocsékul a vendégek egyetlen piacképes kosarasa, Steph Curry (8/22 mezőnyből, 3/12 triplából), mégis ledolgozta a hátrányt a Warriors, és a végén kibekkelte James potenciális nyerő tripláját a dudaszó pillanatában, mert a dobás célt tévesztett, és 115-113-ra nyert a Warriors, a fiatal idény eddigi legvaskosabb meglepetését okozva.

No de hogyan lehetséges nyerni akkor, ha az ellenfél ekkora fölényben játszik? Például úgy, hogy ezúttal elsült a kapanyél, azaz Kelly Oubre Jr., akinek a súlyosan sérült, egész szezonra kidőlt Klay Thompsont kellene helyettesítenie. Oubre eddig 35 százalékkal dobott a mezőnyből, 11,1 pont volt az átlaga, és bár most is elrontott egy elronthatatlan ziccert, egy zsákolást, azért valahogyan összeszorgoskodott 23 pontot 9/18-as derék, 50 százalékos mezőnymutatóval.

4:35-tel a vége előtt még mindig hét ponttal vezetett a Lakers, de ekkor Curry dobott sorozatban öt pontot, és lefaragta két pontra a hátrányt a Warriors. Sőt, Oubre ziccerével 108-108-ra egyenlített a vendég, Draymond Green két layupot értékesített, és 1:07-tel a vége előtt Curry is a gyűrűbe küldött egy triplát. Fél perc volt hátra, amikor 115-113-ra vezetett a Warriors, Curry ziccere kiperdült a gyűrűről, és jött az utolsó Lakers-támadás. Persze James kapta a labdát, de Green olyan szorosan őrizte, hogy a triplakísérlet kiperdült, és győzött a Golden State! Ezzel véghezvitte azt a bravúrt, hogy mindkét Los Angeles-i óriást legyőzte ebben a szezonban, előbb a Clipperst, most pedig a Lakerst.

Megőriztük a tartásunkat, és a cseresorunk óriási volt mindkét félidőben– dicsérte társait Curry. – Aztán belelendültünk nagyszünet után, és megteremtettük magunknak az esélyt a győzelemre. Egy kicsit hasonlított ez a Clippers-meccshez. Másodszor is megcsináltuk a bravúrt, de most már jó lenne nem elengedni az ellenfelet a meccs elején.

Igaza van a kapitánynak, a Clippers ellen is 22 pontos hátrányból fordított a most 7 győzelemmel és 6 vereséggel álló Warriors. A Lakers mérlege 9/4. Egy érdekes statisztikai adat: az utóbbi 284 hazai meccséből most először kapott ki a Lakers és James úgy, hogy a negyedik negyedre kétszámjegyű előnnyel fordult.

Egy biztos: a Golden State emlékezetessé tette a Martin Luther King Day-t, amely munkaszüneti nap az Egyesült Államokban, és mindig január harmadik hétfőjén tartják a szövetségi ünnepet.

Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 113–115 (34–22, 30–26, 28–33, 21–34). Ld.: Schröder 25, James 19, Davis és Harrell 17-17, Kuzma 15, ill. Curry 26, Oubre 23, Paschall 19, Wiggins 18.

A többi eredmény közül a legizgalmasabb a Brooklyn Nets 125-123-as győzelme Milwaukee-ban. James Harden 34 pontot és 12 gólpasszt, Kevin Durant 30 pontot termelt, a Buckstól Jannisz Antetokounmpo 34 pontot, 12 lepattanót, Khris Middleton 25, Jrue Holiday 22 pontot gyűjtött. Steve Nash edző szerint Kyrie Irving szerdán, Clevelandben már fog játszani hét kihagyott meccs után.