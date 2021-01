Lesz-e fülharapás a revansmeccsen?

Amikor tavaly Mike Tyson, minden idők egyik leghíresebb vagy leghírhedtebb profi bokszolója, a nehézsúly egykori egyesített, vitathatatlan bajnoka bejelentette, hogy újra edzésbe áll, és visszatér a ringbe, mindenki biztosra vette, hogy ellenfele csakis Evander Holyfield lehet, aki ellen legutóbbi meccse igencsak érdekesre sikeredett:

Iron Mike a küzdelem hevében kiharapott ellenfele füléből egy darabot, így leléptették.

Nos, a tüske valamennyire mindkét sportemberben benne maradt, akik azóta is szeretnék lezárni a történetet. Tyson a fülharapást annak idején azzal magyarázta, hogy Holyfield folyamatosan lefejelte, és emiatt elvesztette önuralmát. Természetesen elismerte, hogy hibázott, sportszerűtlen volt, és nyilvánosan is bocsánatot kért ellenfelétől.

Holyfield sem élte meg a dolgot óriási törésnek, többször is hangsúlyozta, hogy nem neheztel Mike-ra, és szívesen megmérkőzne vele újra, hogy ezúttal valóban az öklükkel döntsék el, melyikük a jobb. A két legenda még egy reklámfilmben is szerepelt együtt, melyben Tyson ünnepélyesen visszavitte Holyfield fülét a jogos tulajdonosának.

Ezért aztán szinte csalódásként érte a bokszrajongókat, hogy Tyson visszatérése mégsem Holyfield, hanem az egyébként szintén kiváló bokszoló és semmiképpen sem unalmas Roy Jones Jr. ellen történt meg.

Most azonban nagyon úgy néz ki, hogy mégiscsak jön az álomrangadó.

Holyfield csapata ugyanis bejelentette, hogy az elvi megegyezés megszületett, az egykori cirkáló és nehézsúlyú profi világbajnok pedig remek formában van, edzésbe állt, és alig várja, hogy újra Tyson ellen bokszolhasson. A New York Post tudósítása szerint az előzetes felmérések alapján akár 200 millió dolláros pay per view bevételre is számíthatnak, amit a két legenda jótékony célra ajánlott fel.

Ez lesz minden idők legnagyobb bokszmeccse!

– nyilatkozta Holyfield a The Sunnak.

Már megvan a Mike elleni taktikám, de nem árulom el! Azt akarom, hogy meglepetés érje!

– folytatta az 58 éves exvilágbajnok, aki a legfrissebb fényképek alapján tényleg úgy tűnik, hogy valóban kiváló formában van. Tyson pedig már a Roy Jones Jr. elleni visszatérő meccse utáni interjúban is kijelentette, újra bokszolni fog! Most már azt is tudjuk, hogy ki ellen.

Ki nyeri a meccset ? 338 A nézők. Ezzel a meccsel mindenki nyer, aki megnézi!

252 Holyfield. Ő nyert volna legutóbb is

165 Tyson. Ki fogja ütni, nem kellenek pontozók.

Borítókép: Mike Tyson és Evander Holyfield – Michael Tullberg/Getty Images