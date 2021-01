Kiszemelte a Juventus az ETO fiatal tehetségét

Nagy lehetőség előtt áll Kerkez Milos, az NB II-es ETO FC Győr 17 éves utánpótlás-válogatott játékosa. A fiatal tehetségre ugyanis a világhírű olasz Juventus is felfigyelt.

A Kisalföldnek Soós Imre, a győriek ügyvezetője nyilatkozott az olasz rekordbajnok érdeklődéséről:

Több nagynevű külföldi klub érdeklődését felkeltette Milos játéka, a legutóbbi megkeresés a Juventus FC részéről érkezett, ahonnan Claudio Chiellini, a Juventus egyik menedzsere, aki egyébként a sokszoros válogatott hátvéd ikertestvére, vette fel velem a kapcsolatot Kerkez Milos ügyében. Szeretnénk egy hétre Torinóba vinni a futballistánkat, hogy a kinti körülmények között is feltérképezzék a képességeit. Mivel Kerkez alapember az ETO-ban, most nem tudjuk elengedni. Az olaszok ezért a tavaszi idényben többször is élőben kívánják megtekinteni a játékát. Büszkék vagyunk rá, hogy Bénes László és Kalmár Zsolt után az elmúlt években Onódi Ákos az Aston Villa FC-hez került, és őt követheti a nemzetközi piacon Kerkez Milos is.