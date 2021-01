Szájeri ötlettel menekült a svájci csatár az illegális buliból

Gyanúsan hangos étteremhez hívták ki a rendőröket szombat este Essenben – idézi a Nemzeti Sport a német sportlap, a Kicker hírét. A helyzet nyilvánvalóan azért volt gyanús, mert a helynek a koronavírus miatt hozott védelmi szabályok alapján zárva kellett volna tartania.

A rendőrök érkezésekor kiderült, hogy az étteremben illegális buli zajlott, a résztvevők pedig azonnal elkezdtek menekülni, amint meghallották a szirénákat. Összesen 23 embert igazoltattak a helyszínen, egyikük elég rendhagyó módon vette fel a nyúlcipőt, ugyanis a tetőn próbált meglógni a buliból. Rendőrségi közlések szerint ő nem volt más, mint a Borussia Mönchengladbach svájci csatára, Breel Embolo.

A futballista mindent tagad, és azt állítja, hogy soha nem járt abban az étteremben, csak egy, a közelben lakó barátjához ugrott be kosárlabdameccset nézni. A klubja hisz is neki, meg nem is, Marco Rose edző azzal bírálta a játékosát, hogy ha igaz, amit állít, akkor is „teljességgel értelmetlen” volt a koronavírus-járvány kellős közepén vasárnap hajnali 2 óra 30 perckor kocsiba szállnia az egyik barátjával, hogy elhajtson egy másik baráthoz. Azonkívül, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások megszegése miatt nem játszhatott a Borussia Mönchengladbach legutóbbi Werder Bremen elleni meccsén, szankció egyelőre nem vár Breel Embolóra, amíg a rendőrség nem tudja kézzelfogható bizonyítékokkal alátámasztani, hogy jelen volt az illegális éttermi bulin.