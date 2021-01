Nicolás Kicker nevét kevesen ismerik, pedig volt idő, amikor a világlapok címoldalára került a közepes képességű argentin teniszező. No, nem fényes győzelmei álltak a tizenöt perc hírnév hátterében, hanem egy sötét ügy. A még mindig csak 28 éves játékos a fehér sport legfeketébb fogadási botrányának volt a főszereplője, és most eltiltását letöltve megpróbálkozik a visszatéréssel. Végtére is mindenkinek jár egy második esély.