Ellendrukker bírót kaptunk a mai olasz-magyar elődöntőre

2012. december 9-ét írtuk, helyi idő szerint délután öt órakor csapott össze Magyarország és Olaszország az U18-as világbajnokság döntőjében, a perthi Challenge Stadium uszodájában. Nem volt gyenge a csapatunk, Jansik Szilárd, Sedlmayer Tamás, Manhercz Krisztián, Német Toni, Zalánki Gergő ma már a felnőtt válogatott erősségei. Horkai György szövetségi edző legénysége nem véletlenül számított esélyesnek. Innen pedig vegye át a szót a Nemzeti Sport korabeli tudósítása:



Normális, hogy Olaszország ellen kaotikus meccset játszunk, főleg ha finálé, ugyebár. Ezúttal a parton is megkergültek... A mieink kétszer voltak kettős emberhátrányban, majd Sedlmayer Tamás piros lapot kapott, az emiatt reklamáló Jansik Szilárd szintén, és ekkorra Telegdy András már kipontozódott. A túloldalon Tommaso Busilacchi kapott pirosat, mi a hatodik emberünket is elveszítettük, úgyhogy a cserekapusunk, Péterfy Mihály is beszállt, a kezdő piros sapkásból, György Dávidból pedig mezőnyjátékos lett... Összesen 39 hibapontot osztott ki a bírópáros (!), és mivel ebben az őskáoszban 4-3-as vezetésünk után veszítettünk, Német Toni MVP-címe is csak fájdalomdíj volt.

Végül Olaszország 10-8-ra megnyerte a döntőt, amelynek az izraeli Matan Schwartz és a román Adrian Alexandrescu volt a két játékvezetője. Sokat mondó Német Toni nyilatkozata a meccs után a FINA honlapjának:

Hektikus mérkőzést játszottunk, rengeteg gondunk volt a játékvezetőkkel. Ezek a bírók nem voltak alkalmasak egy ilyen döntő levezetésére, szórták a piros lapokat, a végére nem is maradt elegendő mezőnyjátékosunk, a tartalékkapusunknak is be kellett szállnia. Sokkoltak bennünket a történések. Ilyesmi még sohasem esett meg egy nagy torna döntőjében, hogy az egyik csapat elfogyott volna!”

Mármost, a ma este nyolckor kezdődő Olaszország–Magyarország elődöntőnek is Matan Schwartz lesz az egyik játékvezetője – a másik az orosz Szvetlana Dreval, az egykori világklasszis szovjet olimpiai bajnok pólós unokahúga. A mérkőzést Triesztben játsszák, a női pólósok olimpiai selejtezőjén, ez lesz az egyik elődöntő, a másik pedig a Görögország–Hollandia összecsapás. A két győztes kijut a tokiói olimpiára, a két vesztes pedig várhat 2024-ig, a következő, párizsi olimpiáig.

Fotó: Ujvári Sándor / MTI Szilágyi Dorottya a női vízilabda világliga európai selejtezőjének negyedik fordulójában

Az olaszok mindent bevetettek, ahogy az angol mondja: még a konyhai mosogatót is. Felvonult Triesztben Gianni Lonzi, a LEN vízilabda szakbizottságának korábbi elnöke, Paolo Barelli, a LEN olasz elnöke – mellesleg szenátor az olasz parlamentben –, és még Alessandro Campagna, az olasz férfiválogatott nagy tekintélyű szövetségi kapitánya is ott lesz a lelátón. A bíróküldés szombat reggel történt meg, ekkor delegálták az olasz–magyarra Schwartzot és Dreval kisasszonyt. Az izraeli bíró amúgy nemcsak 2012-ben Perthben tört borsot a mieink orra alá, hanem a 2017-es budapesti FINA-világbajnokságon is, amikor a csoportelsőségről határozó magyar-olaszt vezette az orosz Naumov társaságában. Nemcsak vezette, hanem megpróbálta elvezetni is, de ezúttal nem sikerült, úgy látszik, a 7200 vérmes hazai szurkoló jelenléte a Margitszigeten valamelyes féket jelentett. Így is 14-10 volt a kiállítási arány az olaszok javára, de a végeredmény 9-9-es döntetlen lett.

Nos, az olasz „háttérhatalom” most is kieszközölte, hogy Schwartz sporttárs vezesse a két ország felmérhetetlen jelentőségű összecsapását. Csak reménykedni tudunk, hogy azért valamennyi súlya a helyszínen tartózkodó magyar potentátoknak – Kemény Dénesnek, a FINA vízilabda szakbizottsága alelnökének, Vári Attila MVLSZ-elnöknek, Madaras Norbert alelnöknek és Molnár Tamás FINA-bíróbizottsági tagnak – is lesz. A legszebb azonban az lenne, ha pártatlan játékvezetés mellett szép nyugodtan lebonyolódna a mérkőzés.

Persze magyar győzelemmel.