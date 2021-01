A NOB-elnök belátta: nézők nélküli lehet a tokiói olimpia

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elkötelezett egy sikeres és biztonságos olimpia megrendezése mellett – jelentette ki szerdán egy videokonferencián Thomas Bach, a NOB elnöke, aki ugyanakkor elismerte, nem kizárt, hogy nem lehetnek nézők a tokiói ötkarikás játékokon.

A koronavírus-járvány keresztbe tett a sportéletnek is, többek között a tokiói nyári olimpiát egy évvel elhalasztották. A megnyitóra július 23-án kerülhet sor, ám egyre több a bizonytalanság a játékokkal kapcsolatban. Ahogy beszámoltunk róla, vérfagyasztó feltételezést közölt a The Times múlt héten: a japán kormánypárt egy magát megnevezni nem kívánó befolyásos politikusa szerint idén semmiképpen sem rendezik meg Tokióban az olimpiát a pandémia újabb hulláma miatt. A hírt azonnal cáfolta a Reutersen keresztül a japán kormány, mondván, hogy a The Times cikkének semmi alapja sincs.

Ezt követően az Egyesült Államok bejelentkezett a rendezésre, pontosabban Florida állam jelezte, ha Tokió visszalép, szívesen otthont adna a világ legjelentősebb sporteseményének. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság azonban kitart Japán mellett, Thomas Bach elnök ezt ismét leszögezte egy szerdai videokonferencián.

Nem vesztegetjük az időnket és energiánkat spekulációkra. Azon dolgozunk, hogy tető alá hozzuk a játékokat. Az a feladatunk, hogy megrendezzük az olimpiát, nem az, hogy lefújjuk. Ezért nem is adunk alapot ezekre a pletykákra. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy sikeres és biztonságos olimpiát és paralimpiát rendezzünk Tokióban. Türelmet és megértést kérünk, ez a fő üzenetünk. Túl korai lenne máshogy dönteni – idézi az ABC Thomas Bachot, a NOB elnökét.

Novemberben az olimpiai mozgalom vezetője még arról beszélt, bízik benne, lehetnek nézők Tokióban, de mára már változott az álláspontja.

Egyelőre nem tudok biztosat mondani. A legfőbb feladatunk, hogy biztonságos olimpiát rendezzünk, mindent ennek rendelünk alá.

Thomas Bach kiemelte: az olimpiára készülő sportolókat nem szabadna előre venni az oltási sorrendben. Ezzel szemben a Magyar Olimpiai Bizottság csütörtökön közölte, hogy péntektől elkezdődik a nyári és a téli játékokra készülő sportolók oltása.

