A magyar válogatott labdarúgó legális doppinggal készül a nagy visszatérésre

Az a futballrajongó, aki előszeretettel szörfözik kedvencei Instagram- vagy Facebook-profilján, biztosan látta már Lionel Messit, Luis Suárezt, Antoine Griezmannt, Neymart, de még Cristiano Ronaldót is, amint egy látszólag fából készült – többnyire cifrára festett vagy faragott – gömbből fémcsövön keresztül valamilyen folyadékot szív.

Mármost a gömb nem fából van, hanem egy lopótök, spanyolul calabaza, a fémcső tulajdonképpen szívószál, azaz bombilla (Argentínában és Uruguayban a kiejtése: bombizsa), amit pedig átszellemült arccal szívogatnak belőle, az nem más, mint a mate vagy yerba mate.

Uruguay, Paraguay, Argentína, részben Bolívia, Brazília, Chile és – elképesztő módon – Szíria nemzeti itala. (Az arab országba az Argentínából visszatelepült szír bevándorlók hozták be.)

Nem tea, de antioxidáns, nem kávé, de frissít

Kevés dolgot vettek át a konkvisztádorok az amerikai kontinens őslakosaitól – inkább fordított irányú volt az áramlás –, de annak a kevésnek a kukorica, a krumpli és a paprika mellett egyike a maté. Amit a Kolumbusz előtti időkben a guaraní indiánok termesztettek a mai Paraguay, Uruguay, Észak-Argentína és Dél-Brazília területén, és főzték belőle a csodálatosan üdítő, fáradtságűző és gyógyhatású yerba matét. (Ez már a spanyol elnevezés, guaraní nyelven ka’a.) Amúgy a yerba a spanyol hierba szó dél-amerikai változata, zserbának ejtendő, és füvet jelent.

Körülbelül a tök feléig raknak bele yerbát, azaz füvet, ami először nagyon soknak tűnik (kb. 40-50 gramm), de ezt az adagot használják egész nap a matézók. Erre a yerbára 70-80 °C-os vizet öntenek, hogy a legjobb minőségű mateélményt kapják. A 90 °C-os vagy a forrásban lévő víz már nem tesz jót a növénynek.

A fent említett varázslatos hatása miatt az élsportolók közül is egyre többen fogyasztják a matét. Ma már megszokott jelenet, hogy például amikor a Barcelona labdarúgói leszállnak a csapatbuszról, Messi vagy Griezmann hóna alatt ott a termosz, kezében pedig a bombillás lopótök, benne a yerbával. Az, hogy Messi – és a többi argentin, brazil, uruguayi sztár Agüerótól Di Maríán át Neymarig – matézik, természetes, no de a francia Griezmann? Igen, Griezmann, aki a Real Sociedad csapatánál szokott rá az „istenek italára”, ahol Chori Castro és Ifrán személyében volt két uruguayi klubtársa, akik minden edzés és meccs előtt szopogatták a bombillájukat.

De ha már a franciáknál tartunk, Paul Pogba is szenvedélyes matéivó, sőt, Cristiano Ronaldo is kirakott már az Instájára olyan fotót, amelyen matét iszik. Továbbá – bármennyire is hihetetlen – az angol válogatottban is sokan élnek ezzel a megengedett doppingszerrel.

Össze is állítottunk egy világválogatottat a maté rabjaiból:

Alisson – Eric Dier, Presnel Kimpembe, Marcos Rojo – Ángel Di María, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Paul Pogba – Cristiano ronaldo, Luis Suárez, Neymar. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino.

Egész jó kis világválogatott, nem?

De bizony! Még a cserepadra is olyan klasszisok kerülnének, mint a kapus Kevin Trapp vagy Alphonse Aréola, a hátvéd Thiago Silva, Javier Mascherano, Dejan Lovren, a középpályás Philippe Coutinho, Axel Witsel, a csatár Paulo Dybala, Dries Mertens, Sergio Agüero, Szon Hungmin.

De megannyi híresség is matéélvező, a futball világán kívül: José Mujica, aki 2010 és 2015 között volt Uruguay köztársasági elnöke, Chris Pratt, a Jurassic World sztárja és Ferenc pápa. Annak idején Orson Welles vagy éppen Che Guevara is lelkesen szippantotta a varázserejű főzetet.

Ugrai Roland, a magyar „matéügyi nagykövet”

Aki az utóbbi évben bennfentes volt a Budapest Honvéd futballcsapatánál, Ugrai Rolandot sohasem láthatta a yerbával megtöltött bombillás lopótök és a hóna alá szorított meleg vizes termosz nélkül. Már természetesen kivéve, amikor a pályán volt a technikás csatár. (Aki az év végén szerződést bontott a klubbal, vagy a klub vele, ez nézőpont kérdése.)

2015-ben, amikor a Ferencvárosban futballoztam, az ecuadori Cristian Ramíreztől tanultam el a yerba mate élvezetét – mondta az Indexnek a jelenleg csapat nélküli Ugrai, akinek csütörtökön született meg Naren nevű kisfia. – Ramírezék otthon folyton matéztak, de az edzések és a meccsek előtt is itta a rejtélyes nedűt. Ő kínált meg először a matéval, és nekem már elsőre is ízlett, ami azért furcsa, mert valójában keserű a maté, és sokan elsőre undorodnak tőle. Nekem azonban azonnal bejött, szerelem volt ez első látásra vagy inkább első szippantásra! De ez csak egy kóstoló volt, úgy istenigazából Görögországban szoktam rá a matéra, az Atromitosznál. Volt egy Javier Umbides nevű argentin játékostársam, ő keményen itta a matét, de Megyeri Balázs is matézott – ő korábban Spanyolországban, a Getaféban védett –, meg voltak brazilok is a csapatban, szóval a maté népszerű volt. Összejöttünk öten, hatan, járt körbe a matés lopótök, és beszélgettünk. Fantasztikus fílingje van a maténak, az ember csodálatos hangulatba kerül tőle. Minden nagyképűség nélkül állítom, hogy aki Magyarországon matés, az rajtam keresztül ismerte meg ezt a varázsitalt.

Jó hallgatni Ugrai dicshimnuszát a matéról, egyáltalán jó hallgatni Ugrait, az utolsó magyar romantikus labdarúgók egyikét.

Akinek ugyan pillanatnyilag nincs csapata, de hogy hamarosan lesz, az nem is kétséges. Ez idő szerint sem azért csapat nélküli, mintha nem lenne elég jó, csak csütörtökön született meg Naren, és az Ugrai család most, a covidos időkben inkább itthon marad, mert így biztonságosabb.

Biztos furcsállja, hogy miért a Naren nevet adtuk a kisfiunknak, de ennek az a magyarázata, hogy a párom panamai, és onnan van a gyermekünk neve. Különben tudok spanyolul, sőt, mindenem a spanyol és a dél-amerikai zene, a kultúra. A lopótököt és a bombillát is onnan, Argentínából kapom, egy barátomtól, lopótökből van vagy hat, gyönyörű kivitelben, az egyikbe még a nevemet is belevésték. A füvet, a matét meg Angliából hozatom, interneten rendelem meg egy honlapról, megmondom őszintén, itthon olyan rettenetesen drága a maté, hogy sokkal jobban megéri külföldről rendelni, és a minősége is sokkal jobb.

Amikor idáig jutottunk a beszélgetésben, és felolvastam Rolandnak az általam összeállított maté-világválogatottat, nevetve közbevágott:

Én nem vagyok benne?

Tulajdonképpen miért is ne? Úgyhogy a csatársorom valójában így fest: Cristiano Ronaldo, Ugrai Roland, Neymar...

Apropó, pénteken magam is megismerkedtem a matéval, nálam járt a szerkesztőségben egy Humayer Dávid nevű fiatalember, akinek van egy matéval foglalkozó honlapja, és akivel egy másfél órás beszélgetés közben megittunk egy egész termosz matét.

Meg kell mondanom, az első adag pocsék volt, a második már iható, a harmadiknál meg olyan kellemes zsongást tapasztaltam, hogy már kértem is a negyediket.

Hát így ejti rabul az embert az istenek itala...

Borítókép: Ugrai Roland (j), a magyar labdarúgó-válogatott tagja a Skócia elleni barátságos mérkőzés előtt tartott edzésen Telkiben 2018. március 26-án. MTI. Fotó: Illyés Tibor