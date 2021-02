Szinte percenként jelennek meg szaftos információk Lionel Messiről és a hatszoros aranylabdás labdarúgó klubjáról, az FC Barcelonáról.

Ezek szerint 63,5 millióval tartozik neki, ahogy azt a Radio Cope nevű rádióállomás nyilvánosságra hozta.

De nemcsak neki, hanem a többi játékosnak is, ha nem is ennyivel. Azaz: közel áll a fizetésképtelenséghez a világ legnagyobb bevételekkel rendelkező klubja.

Beszéltünk Tomás Guaschsal, a Radio Cope munkatársával, aki így jellemezte a klub és Messi között kialakult helyzetet:

Guasch kolléga szerint azonban ez nem igaz, nem Messi dönti romba a Barcát, illetve csak részben, mert valóban az aránytalan méretű fizetések sodorják a csőd felé a klubot.

Végül kollégánk jósolt a hatszoros aranylabdás jövőjére vonatkozóan.

Messi marad a Barcánál. Most is, és június után is, amikor lejár a jelenlegi szerződése. Bárki is győz a március 7-i elnökválasztáson, amelynek szerintem Joan Laporta a nagy esélyese. Laportát a nosztalgia fogja az elnöki székbe emelni, hiszen az ezredforduló után vele élte a klub az aranykorát, és Messi is az ő regnálása alatt kezdte meg káprázatos pályafutását. És hogy miért marad Messi Barcelonában? Mert minden a városhoz köti, a három gyereke itt jár óvodába és majd iskolába, katalánul és spanyolul beszélnek, két anyanyelvük van, egész egyszerűen Messi itt érzi jól magát. A bajnok azonban idén az Atlético Madrid lesz, mert az a csapat mostanság nem tud hibázni. A hét végén a cádizi meccs is borzasztó komplikált volt, mégis behúzták. A vesztett pontokat tekintve 13 pont Suárezék előnye, ennek elégnek kell lennie.