Dárdai Palkó: Szeretnék apám nyomdokaiba lépni

Dárdai Pál legidősebb fia, Dárdai Palkó nemrég igazolt a Hertha BSC együttesétől a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapatához. A 21 éves középpályás már gólt is szerzett a fehérvári együttesben, Palkó pedig most arra is reagált a Nemzeti Sportnak, hogy melyik válogatottságot választaná.

Ez a kérdés még nem aktuális. Amíg a klubomban nem bizonyítom be, hogy jó futballista vagyok, nem érdemes a válogatottságról beszélni. Előbb tegyek le valamit az asztalra, aztán úgyis jön, aminek jönnie kell

– mondta az ifjabbik Dárdai, majd természetesen hozzátette: ha Gera Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi edzője, vagy idővel Marco Rossi, az A-válogatott szövetségi kapitánya úgy ítélné meg, hogy kiérdemelte a meghívót, boldogan fogadná.