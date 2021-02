Magyarország legkiemelkedőbb értékei között a sport is jelen van

A Highlights of Hungary független kezdeményezésként 2013 óta építi Magyarország értékteremtő közösségét. Kurátoraik támogatásával évről-évre olyan történeteket és teljesítményeket gyűjtenek össze, amelyek kiemelkednek a hazai környezetből. Tíz nagykövetük között található magyar kézilabda-válogatott egyénisége, Háfra Noémi, a Bujtor István-díjas színművész, Törőcsik Franciska vagy a többszörös Fonogram és Petőfi Zenei díjas Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere is. A jelöltek lehetnek üzleti vállalkozások, civil és állami szervezetek, de helyet kaphat a kultúra és a sport is.

A 2020-as, kihívásokkal teli évben is bőven termelt értékeket Magyarország: a kreatív szektor, a közélet, a kultúra, a sport, a környezetvédelem, az innováció fontos szereplőit,sikeres kezdeményezéseit ismét kategóriáktól mentesen mutatja be a közel egy évtizede működő Highlights of Hungary. Idén is tízfős nagyköveti csapat válogatta a jelöltek sorát.

A junior világbajnok Háfra Noémi sporthoz köthető jelöltjei között található Görbicz Anita és Sterbik Árpád kézilabdázók, valamint a magyar innováció, a qatch, de más nagykövetek révén Fucsovics Márton teniszező és Szoboszlai Dominik labdarúgó is helyet kapott a listán.

„A magyar női kézilabda ikonikus alakja Görbicz Anita, aki az elmúlt években nagyon sok sportszerető embernek okozott nagyon boldog perceket. Az idei év meghatározó a profi pályafutásában, hiszen azon kívül, hogy belőtte 1000. BL-gólját, azt tervezi, hogy az idei évben befejezi a játékot. A Highlights idei jelöléssel szeretnénk így a profi pályafutása végén tisztelegni az elért kiváló teljesítménye előtt” – tartja Háfra Noémi.

A kiváló kézilabdázó Sterbik Árpádról úgy véli, hogy azon kevés magyar sportoló közé tartozik, aki más ország csapatában játszva vált világhírűvé, így hozva büszkeséget Magyarországnak. „A férfi kézilabda sportág egyöntetű véleménye alapján a világ egyik, hanem a legjobb kapusa, a vajdasági Adáról indulva játszott magyar, spanyol és macedón világklasszis csapatban, majd haza érkezett Veszprémbe, hogy itthon fejezze be a sportpályafutását. Nincs még egy olyan férfi kézilabda kapusunk, aki ilyen eredményeket tudhat magáénak.” – véli az FTC-Rail Cargo Hungaria balátlövője.

Háfra Noémi a két kiemelkedő sportember mellett – sportvonalon – a qatch-et is jelölte, amelynek első világbajnokságát 2020-ban a magyar válogatott nyerte. „A qatch egy, a Teq asztalon játszott, kézilabda alapjaira épülő sport, amely tökéletesen kiegészíti az alapsportágat. Magyarországot, mint sportnemzetet, ezentúl nem csak a sportolói által, hanem a saját sportága által is felhelyezte a sport világtérképére. A magyar innovációnem csak fiatalok sokaságát hozza közelebb a kézilabdához, de a profi játékosok számára is új szakmai fejlődési lehetőségeket biztosít. Sikerét az idei évben azzal koronázta meg, hogy a Magyarországon rendezett világbajnokságot a magyar válogatott nyerte meg.”

Heim Attila, a qatch sportági vezetője: „Hatalmas megtiszteltetés, hogy a qatch-et jelölték a Highlights of Hungary díjra. Külön öröm számunkra, hogy mindezt egy olyan kiválókézilabdázónak köszönhetjük, mint a junior világbajnok Háfra Noémi, aki a jelöléssel olyan világklasszis sportolók teljesítményével egyenértékűnek ítélte meg a qatch-et, mint Görbicz Anita és Sterbik Árpád. Amire különösen büszkék vagyunk, hogy ez a sporttevékenység egy 100%-ban magyar innováció, melyet nemtől, kortól és tudásszinttől függetlenül bárki játszhat.”

A jelöltekre 2021. február 4-től a Highlights of Hungary honlapján lehet szavazni.

(Borítókép: qatch.org)