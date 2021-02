Törvényileg nem tehette volna meg, mégis a felhők közé repült az NBA-sztár Kobe Bryantet és tizenhárom éves lányát, valamint hat másik utast szállító helikopter pilótája közel egy évvel ezelőtt. Ez a manőver és nem műszaki meghibásodás okozta a tavaly januárban bekövetkezett tragédiát.

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Felügyeletnek a halálos kimenetelű baleset körülményeit vizsgáló legújabb jelentése szerint a pilóta, Ara Zobayan 1200 méter magasban a sűrű köd és a felhők fölé próbált emelkedni, de mielőtt ez sikerült volna neki, a Sikorsky S-76 típusú helikopter hirtelen lezuhant. A nyomozó testület állítása szerint a pilótáknál előfordul, hogy amikor nem látni az eget vagy a tájképet, nem tudják értelmezni a helikopter sebességét, illetve helyzetét.

Vélhetően éppen ezért nem vette észre, hogy már zuhanásban van, miközben egy repülésirányítónak még azt mondta, próbál a felhők fölé emelkedni.

Zobayan amúgy széles körben elismertnek számított a szakmájában, és már többször is repült a kosárlabdasztárral. Sőt, arra is volt engedélye, hogy rossz látási körülmények között repüljön, az őt alkalmazó cégnek viszont nem volt erre jogosítványa.

A közlekedésbiztonsági nyomozók szerint pont az játszhatott szerepet abban, hogy Zobayan vállalta a rizikós utat, mert jó kapcsolatot ápolt Bryanttel. A tragédiát megelőző napon még jelezte is a sztárnak, hogy talán el kéne halasztani a repülést a rossz időjárási körülmények miatt, másnap mégis bevállalta az utat – írja a The New York Times.

Bryant és utastársai összesen 39 percet töltöttek a levegőben, mielőtt egy hegyoldalnak csapódtak a kaliforniai Calabasas közelében.

Borítókép: Getty Images Hungary Fotós: Frazer Harrison