Kettő helyett egy oltás után küldték el edzőtáborozni a magyar kajak-kenu válogatottat Dél-Afrikába

Mindössze az első dózist kapták meg a koronavírus elleni vakcinából a magyar kajak-kenu válogatott tagjai, akiket az utazási kockázat ellenére küldtek el a súlyosan fertőzött Dél-Afrikába edzőtáborozni – derül ki a Blikk cikkéből. A bulvárlap egy névtelenséget kérő orvosra hivatkozva írt erről, aki azt állítja, hiába győzködték a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) vezetését, hogy csak a második oltás után engedje el a sportolókat, az érveiket „lesöpörték”.

A kajak-kenu válogatott tagjait a Moderna koronavírus elleni vakcinájával oltották be 2–4 nappal indulás előtt, csakhogy a négyhetes edzőtábor alatt nincs lehetőség arra, hogy megkapják a második oltást is. Ez azért nem jó, mert teljes védettség csak a második oltás után alakul ki, addig pedig mindenki megfertőződhet, és tovább is adhatja a betegséget.

Schmidt Gábor MKKSZ-elnök a Blikknek azt mondta, hogy a kiutazás és a hazatérés feltétele egyaránt a negatív koronavírusteszt, és az edzőtábort oltás nélkül is megszervezték.

Jelenleg tíz-tizenöt sportoló edz Dél-Afrikában, teljesen elzárva, a legnagyobb elővigyázatossággal. Tudjuk, hogy az első oltás nem ad védettséget nekik, de a jövőre nézve jobb helyzetben vannak, hiszen hazatérésüket követően a másodikat is megkapják

– állítja a szövetségi elnök. Vele szemben Ócsai Lajos, az ÁNTSZ járványügyi főosztályának a korábbi vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az első oltás nem véd meg a fertőzéstől, utazás közben pedig még nagyobb a kockázat.

A világbajnok és kétszeres Európa-bajnok Kopasz Bálint úgy nyilatkozott, hogy azon lesz, hogy elkerülje a vírust. Őt jövő kedden oltják be, és egy nappal később utazik el a dél-afrikai edzőtáborba.

A hatvanmilliós Dél-Afrikában eddig 1,47 millió ember fertőződött meg koronavírussal, és 46 473 ember életét követelte a kór.