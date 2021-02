Nem nekünk hozzák a dicsőséget, hanem Izraelnek

A férfiak hétfői versenyében 44-en indultak, köztük Szőllős Barnabás 33-as, illetve bátyja, Szőllős Benjamin 35-ös rajtszámmal. A szuperóriás-lesiklás után Barnabás a 32., testvére a 35. helyen állt. A szlalomban Barnabás a 8. (!) helyen végzett, több ismert nevet megelőzve. Itt Benjamin a 24. helyen ért célba.

A nők között Miklós Edit végzett hasonló előkelő helyen 2015-ben, amikor Beaver Creekben a vb-n lesiklásban szintén a 13. helyet szerezte meg. Benjamin végül a 21. helyen fejezte be az összetettet.

A Szőllős család feje, az apa – Péter – maga is versenyzett, előbb magyar, majd izraeli színekben, és versenyzői pályafutása befejeztével az izraeli válogatottnál edzősködött.

De csak addig, amíg a gyermekeim, előbb Benjamin, aztán Barnabás, végül Noa el nem kezdtek maguk is versenyezni. Akkor felhagytam az edzősködéssel, és teljes mellszélességgel a gyerekeim síkarrierjét egyengettem – mondta az Indexnek Cortina d’Ampezzóból Szőllős Péter. – Szinte az elsők között került be Magyarországról Benjamin a muraui Schihauptschuléba, az általános iskola felső tagozatába, tehát az 5. és a 8. osztály között. A nála két évvel fiatalabb Barnabást pedig már a harmadik évfolyamra felvették. Ez tulajdonképpen egy síiskola. December elejétől március végéig olyan az órarend, hogy hétfőn tanítás, kedden az első két óra után felmennek a sípályára, szerdán szárazedzés van, csütörtökön a második, pénteken a negyedik óra után már irány a sípálya, szombaton és vasárnap pedig verseny.

Némi túlzással a gyerekek az alpesi lejtőkön éltek Stájerországban. Az iskola nem került pénzbe, mert állami volt, az osztrák állam állta a költségeket, viszont lakást kellett bérelni Szőllőséknek Murauban. Az édesanya kiköltözött a három gyerekkel Murauba, a kislány, Noa akkor még óvodába járt.

A Szőllős gyerekeknek Murauból egyenes útjuk vezetett Waidhofenbe, a sígimnáziumba. Ott december elejétől április közepéig nem volt iskola, csak edzés és versenyek. Ezért is öt és fél év, és nem csak négy, mint a rendes középiskola. Waidhofenben kollégiumban laktak a gyerekek, azt persze Szőllőséknek kellett fizetni.

A konkrét ügy egy orvosi igazolás, illetve annak hiánya miatt robbant ki.

A 2018-as téli olimpia előtt a NOB által folyósított olimpiai támogatás felvételéhez szükség volt egy orvosi igazolásra – tért rá a lényegre az édesapa. – Ezt az igazolást a Magyar Síszövetség orvosa kiállította, és eljuttattuk a NOB-nak, a MOB-nak és a FIS-nek, a nemzetközi szövetségnek. El is fogadták. El is kezdték az összeg folyósítását, csakhogy ahhoz, hogy valaki egy magyar versenyen, adott esetben a magyar bajnokságon elinduljon, ahhoz az OSEI, tehát a Sportkórház által kiállított orvosi igazolás kell. És kell versenyengedély is. Egyetlen hazai versenyen indultak a gyerekek, az országos bajnokságon, és a versenyengedélyt meg is kapták a szövetségtől, a mi orvosi igazolásunkat is elfogadták. A hat egyéni bajnoki címből – felnőtt és ifjúsági – ötöt Barnabás és Benjamin szerzett meg. Majd másfél hónappal később értesítettek, hogy nem volt orvosi igazolásunk. Való igaz, amikor lekérték az OSEI-ből, onnan nem tudtak másolatot küldeni, mert nekünk nem az OSEI-ben állították ki az igazolásunkat. És innen indult el a fegyelmi ügy. Első fokon két évre eltiltották a fiaimat, ilyen súlyos büntetést még komoly doppingvétségért sem rónak ki. Hozzáteszem, a gyerekeimnek az osztrák orvosi igazolása is megvolt, hiszen a síiskolában ez követelmény. De OSEI-papírjuk tényleg nem volt.