Jürgen Klopp: Köszönjük, Budapest!

A vörösök honlapján hemzsegnek a csapatra nézve kellemes statisztikai adatok. Amióta Jürgen Klopp 2017 szeptemberében először vezette Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Liverpoolt, a hatszoros BEK/BL-győztes többször őrizte meg kapuját a góltól, mint bármely másik csapat: tizennyolc alkalommal.

Alisson lett a tizenkettedik kapus a Liverpool történetében, aki legalább 50 mérkőzést lehozott kapott gól nélkül. Csak Pepe Reinának (93), Ray Clemence-nek (95) és Bruce Grobbelaarnak (99) volt szüksége kevesebb meccsre ehhez, mint a brazilnak, aki 114 mérkőzésen hozta a legalább ötven „nullás” mérkőzést.

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere érthetően elégedett volt. Így fogalmazott a sajtótájékoztatón:

Nagyon-nagyon elégedett vagyok. A teljesítményünk nagyszerű volt, amely ezúttal jó eredménnyel is párosult. Megérdemeltük a 2–0-s győzelmet. Ez olyan meccs volt, ahol nem alakulhatott ki nagy különbség, mert két roppant szervezett, jól védekező csapat mérkőzött egymással. Azt hiszem, ezekben a tényezőkben hajszállal jobbnak bizonyultunk. Jól ismerem a Lipcsét, és tudom, mennyire képesek dominálni a játékban az elsöprő fizikumukkal. Egy nappal kevesebb időnk volt a felkészülésre, mint az ellenfelünknek, de ez nem látszott meg a játékon. Igen, hibáztak, de szerintem mi kényszerítettük ki a hibáikat. Egyszóval elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Ozan Kabak nagyszerűen illeszkedett be a csapatunkba azok után, hogy milyen sokáig játszott a Schalkéban. És igen, Hendo (Henderson – a szerk.) is megállta a helyét középhátvédként. Alinak (Alisson – a szerk.) két-három alkalommal nagyot kellett védenie, de neki meg ez a dolga. Biztos vagyok benne, hogy hazafelé a gépen jól fog aludni. Nem vagyunk már gyerekek, ez a mai jó eredmény nem teszi semmissé a sorozatban elszenvedett három vereségünket a Premier League-ben. Számomra nem is annyira az eredmény a fontos, hanem hogy újra jól futballoztunk. A Puskás Arénáról csak a legjobbakat mondhatom, engem egy kicsit az Atlético Madrid stadionjára emlékeztet, a Wanda Metropolitanóra. Budapest nagyszerű házigazda volt; köszönjük, Budapest!