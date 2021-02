Mégis mi nyertük az 1954-es vb-döntőt?

„A Német Olimpiai Bizottság, a Humboldt Egyetem és a münsteri Wilhelm Egyetem kutatócsoportjának közös vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az 1954-es berni labdarúgó-világbajnoki döntő előtt a német csapat orvosai metamfetaminnal (pervitin) segítették a német válogatott több tagját.”

Így kezdődik a bejegyzés, a konklúzió pedig ellentmondást nem tűrő:

Az egy dolog, hogy 1970 előtt még kettőspontot tettek az eredményben a két szám közé, hiszen valójában arányt, és nem különbséget számoltak, de hát kicsire nem adunk. Ugyan a posztban elismeri a szerző, hogy „bár 1954-ben még nem volt kötelező doppingvizsgálat a mérkőzések után”, de sebaj, ennek ellenére aláírásgyűjtést kezdeményez, és ha összejön legalább tízezer aláírás, akkor „hivatalosan is a FIFA, esetleg a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elé terjesztjük a kérést.”

Ha valaki esetleg csak legyintene a fenti kezdeményezésre azzal, hogy már 67 év eltelt a berni döntő óta, itt van az ultima ratio:

Teljesítményfokozó szerek használata (dopping) miatt ugyanis vettek már el nem egy elsőséget (így például Ben Johnson kanadai futó olimpiai aranyérmét is 1988-ban), ezért a világbajnoki cím felülvizsgálata nem lenne példa nélküli a sporttörténelemben.

Ha már dopping, felhívtuk Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetőjét, mit szól a kezdeményezéshez.

Hajrá, nyugodtan lehet gyűjteni az aláírásokat! És ha összejön a tízezer, küldjék el a FIFA-nak! Én magam is tudok arról, hogy a döntő után a német játékosok olyan tüneteket produkáltak, ami metamfetaminfogyasztásra engedett következtetni, sőt, még Buzánszky Jenővel, az Aranycsapat utolsó élő tagjával is beszélgettem erről, és ő mondta, hogy Fritz Walterék kóvályogtak a meccs után

– mondta lapunknak a MACS vezetője.

Ez egy dolog. No de most jön a jogi rész. A WADA, a Nemzetközi Antidopping Ügynökség csak 1999-ben alakult meg, 1954-ben a FIFA-nak semmiféle tiltólistája nem volt arra vonatkozóan, hogy mit lehet szedni és mit nem. Márpedig jogszabály hiányában hogyan is lehetne bármiféle, 67 évvel ezelőtti eredményt megmásítani?