Az ember azt hinné, minden szökőévben szerez három gólt egy meccsen egy cserejátékos a magyar labdarúgó NB I-ben, de ez nincs így. Szombaton mindenesetre a 30-szoros román válogatott Gheorghe Grozavnak sikerült ez a bravúr a Fehérvár otthonában, ezzel győzött 3–1-re a MOL Aréna Sóstó stadionban a még így is sereghajtó Diósgyőr a tavasszal hét bajnokin mindössze négy pontot szerző házigazda ellen. Interjú a triplázó tékozló fiúval.

Gheorghe Grozav képességeit senki sem kérdőjelezi meg sem Magyarországon, sem hazájában, Romániában, de abban is megegyeznek a vélemények, hogy a 30 éves csatár nem egyszerű eset. Tavaly érkezett Kisvárdáról, a nyáron szerződtette a Diósgyőr Grozavot, aki szombatig háromszor talált a kapuba, és Fehérváron is a kispadon kezdett. Aztán elérkezett az 55. perc.

„Szólt az edző (Zoran Zekic – a szerk.), hogy készüljek, be fogok szállni. Egy-nullra vezetett a Fehérvár, de egyáltalán nem adtuk fel, voltak is helyzeteink, viszont nem tudtuk értékesíteni azokat” – nyilatkozta lapunknak a technikás csatár a Fehérvárról Miskolc felé tartó csapatbuszról. „Öt perccel azok után, hogy beálltam, egy perc alatt kétszer is gólt tudtam fejelni, majd a végén egy kontrából beállítottam a végeredményt.”

Adja magát a kérdés: vajon ez volt Grozavnak az első magyarországi mesterhármasa?

„Nemcsak Magyarországon, hanem Romániában is, sohasem szereztem még három gólt egy meccsen, pláne nem csereként beállva”, újságolta örömmel, miközben a háttérből beszűrődött a boldogan hazafelé tartó csapat hangzavara. „Szerencsém volt, Alen Grgic nagyszerűen rajzolta a fejemre a labdát mindkétszer.”

Megemlítjük, hogy azért ez több volt, mint szerencse, mert mindkétszer nagyon okosan helyezte a labdát a fehérvári kapuba. És arra is büszkék lehetnek, hogy tavasszal mindkét magyar topcsapatot, a költségvetésük alapján az NB I-ből kiemelkedő Ferencvárost és a Fehérvárt is legyőzték.

„Az lehet, ugyanakkor kikaptunk az Újpesttől és másoktól is, szóval, nagyon hullámzó a teljesítményünk, ezen kéne változtatni, valahogy stabilizálni a formánkat.”

A kérdésre, miért nem kezdett a Fehérvár ellen, az alábbi válasz érkezett:

„Az edző így döntött, ebbe nekem nincs beleszólásom.” (Ehhez diósgyőri forrásunk annyit tett hozzá, hogy Zekic mester szívesen alkalmaz rotációt az összeállításban.)

De vajon mit mondott Zekic a mérkőzés után nyerőemberének?

„Gratulált, és azt mondta, nehogy most leálljak, továbbra is igyekezzek, és ontsam a gólokat. Jelenleg hatnál tartok Diósgyőrben, egy meccsen sikerült megdupláznom az eddigi termésemet.”

Végül nem maradhat el a válogatottságot érintő felvetés sem.

„Egyáltalán nem mondtam le arról, hogy még szerepeljek a válogatottban, Mirel Radoi szövetségi kapitány, aki 2019 novemberében vette át Cosmin Contra helyét, számít rám. Persze csak akkor, ha ilyen jól megy a játék, mint ma, Fehérváron. De pillanatnyilag nem annyira a válogatottság foglalkoztat, mint a bennmaradás kiharcolása a Diósgyőrrel.”

Azt még megtudtuk, hogy a csapat játékosai megvásárolták a rendező klubtól a meccslabdát, és megajándékozták vele Gheorghe Grozavot pályafutása első mesterhármasa alkalmából.

Ami nem az első volt a Diósgyőr modern kori történetében, hiszen 2019. május 12-én a Honvéd elleni 4-4 közben Vernes Richárd rúgott egy hármast, ráadásul szintén csereként beállva!

Borítókép: dvtk.eu/Szabó Krisztián