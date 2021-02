Milliókkal emelkedik a magyar paralimpiai helyezettek díjazása

A 83 éves vezető, aki korábban az ország miniszterelnöke is volt, a nőkre tett megjegyzése miatt kénytelen távozni.

Jelentősen emelkedik a magyar paralimpiai érmesek és helyezettek állami jutalma – adta hírül a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) a portálján.

Szabó László, az MPB elnöke közölte: szervezetük javaslatát elfogadva a kormány úgy döntött, hogy az aranyért járó eddigi 17,5 milliós összeget 25 millióra, az ezüstért járót pedig 12,5 millióról 17,85 millióra emeli. A harmadik helyezettek mostantól 14,25 millió forintos jutalomra számíthatnak, s egészen a nyolcadik helyezettekig (1,4 millió forint) jár majd anyagi elismerés.

Ezzel a döntéssel a növekedés mértéke közel negyvenhárom százalék – hangsúlyozta Szabó László, aki arról is beszélt, hogy ez a szabályozás azt is jelenti, hogy a Szervátültetettek Világjátékán, illetve a Siketlimpián hasonló helyezést elérők jutalma is növekszik, mert ezeknek az értéke a paralimpiai jutalomhoz kötött.

Ez a döntés tehát köszönetnyilvánítás a magyar fogyatékossport históriájának is

– fogalmazott a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.

A sportvezető külön köszönetet mondott a siketnéma országgyűlési képviselőnek, Tapolczai Gergelynek (Fidesz) és Szekeres Pál miniszteri biztosnak, hogy nagy szerepet vállaltak a határozat előkészítésében.

Emellett az MPB elnöke arról is tájékoztatott, hogy pénteken videókonferenciát tartottak az Európai Paralimpiai Bizottság szervezésében, s ezen elhangzott, hogy

a tokiói szervezőbizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság úgy készül, hogy lesz paralimpia, ahogy természetesen olimpia is, és nagyon komolyan szervezik a biztonságos lebonyolítást.

Az MPB felkészült erre a helyzetre, és minden előírásnak eleget fogunk tenni

– jelentette ki Szabó László.

A vasárnapi online sajtótájékoztatón részt vett Ekler Luca, világ- és Európa-bajnok paraatléta, valamint Csonka András, paralimpiai ezüstérmes para-asztaliteniszező is, mindketten úgy fogalmaztak: nagyon örülnek a kormánydöntésnek, ez extra motivációt jelent majd a felkészülésük során.