Serena Williams befejezheti, de vajon minden idők legjobbjaként?

Most, hogy Serena Williams kiesett a későbbi győztes Oszaka Naomi ellen az Australian Open Grand Slam-tenisztorna elődöntőjében, és a mérkőzés utáni interjújában a visszavonulás lehetőségét is felvetette, újra felvetődik a kérdés: ki minden idők legjobb női teniszezője? Az amerikai játékos könnyeivel küszködve távozott a sajtótájékoztatóról, miközben csak ennyit mondott: „I'm done”, vagyis:

Befejeztem!

Az nem volt teljesen egyértelmű, hogy a sajtótájékoztatóra vagy a pályafutására gondol Serena Williams, de mivel idén lesz 40 éves, ez utóbbi sem lenne meglepő. A legtöbb elemző, és valójában saját bevallása szerint is csak azért játszik még mindig, hogy beérje, esetleg meg is döntse Margaret Court rekordját, aki 24 Grand Slam-tornát nyert egyéniben.

Erre, úgy tűnt, meg is volt minden esélye, miután 2017-ben megnyerte karrierje 23. Grand Slam-trófeáját az Australian Open döntőjében saját nővére, Venus Williams legyőzésével, akkor már három hónapos terhesen játszva. Azóta azonban hiába került többször is Grand Slam-tornák döntőjébe, minden alkalommal veszített. Oszaka ellen először a 2018-as US Open döntőjét vesztette el botrányos körülmények között.

Elvesztette a 2019-es US Open döntőjét az akkor még alig ismert, 19 éves, román származású kanadai Bianca Andreescu ellen, és a 2019-es wimbledoni döntőt is a román SImona Halep ellenében.

Mindezek után egyre többen kérdezik: van ennek értelme? Az ugyancsak amerikai teniszlegenda, a volt világelső John McEnroe szerint nincs, mert Serena Williams már így is minden idők legjobb női teniszjátékosa. Ezt McEnroe természetesen elismerésnek szánta néhány évvel ezelőtt, de beleszaladt az ESPN riporterének csapdájába, aki megkérdezte, hogy miért „csak” a legjobb női játékosnak tartja.

McEnroe erre gyanútlanul mindössze annyit válaszolt, hogy mert Serena a férfiak ranglistáján a 700. körül lenne. A botrány persze nem maradt el, Williams szexistának nevezte, valamint egy meccsre is kihívta az akkor már 60 éves McEnroe-t. Vele megegyezik az ausztrál teniszcsillag, Samantha Stousur véleménye is, aki egyébként éppen Serena ellen nyerte egyetlen Grand Slam-címét, amikor a 2011-es US Open döntőjében legyőzte őt, ugyancsak botrányos körülmények között.

Nem kell Margaret Court rekordját megdöntenie. Így is Serena minden idők legjobbja!

– nyilatkozta Stousur Williams mostani kudarca után.

De vajon igazuk van? Tényleg ő a legjobb? Erre több szempont alapján kereshető választ. Ha az egyéni Grand Slam-címek számát nézzük, akkor természetesen nem: abból Margaret Courtnak van a legtöbb, 24, Serena „csak” második.

Ha a világelsőként eltöltött időt vesszük alapul, akkor sem ő a legjobb, ebből a szempontból Steffi Graf (377 hét) és Martina Navratilova (332 hét) is megelőzik Williamst, aki 319 hétnél tart, de szinte biztosan nem lesz újra világelső.

Ha az összesített Grand Slam-címeket nézzük, akkor pedig Navratilova közelébe sem érhet senki. Neki ugyanis összesen 59 trófeája van, egyéniben (18), párosban (31) és vegyes párosban 10. Ezt a rekordot feltehetőleg senki nem fogja megdönteni, mivel a versenyzők ma már inkább egy számra összpontosítanak.

Navratilova számtalan más rekordot is tart, AMI alapján megillethetné a minden idők legjobbja cím.

Ő nyerte például a legtöbb egyéni (167) és páros tornát, utóbbiból 177-et, és a leghosszabb, 74 mérkőzésen át tartó veretlenség rekordját is ő őrzi, de szintén az övé a legjobb szezon címe: 1983-ban 86 meccset nyert, és mindössze egyet vesztett el.

Serena Williams karrierjét némileg beárnyékolják sportszerűtlen magatartásával kiváltott botrányai, amelyek során többek között megfenyegette a vonalbírót; a mérkőzésvezetőket szexizmussal, illetve gyűlölködéssel vádolta meg – mindezek miatt pénzbüntetéseket és próbaidőre felfüggesztett eltiltást is kapott.

Egy időben a mérkőzésvezetők bojkottot is fontolóra vettek Williams viselkedése miatt. Azt sajnos soha nem fogjuk megtudni, hogy az újvidéki magyar, Szeles Mónika meddig jutott volna, ha nem késeli meg Steffi Graf egy fanatikus rajongója 1993-ban. Így sajnos meg kell elégednie kilenc Grand Slam-serleggel és 178 héten át tartó világranglista-vezetéssel.

