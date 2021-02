Egyre nagyobb üzlet a női sport

Egyre inkább csökken a különbség a férfi és női sportokból származó bevételek között, s bár utóbbi ezen a téren egyelőre még messze elmarad előbbitől, a szponzorok és befektetők számára is egyre nagyobb potenciál mutatkozik a női sportban – állapította meg legfrissebb előrejelzésében a Deloitte.

A könyvvizsgálattal, adó- és egyéb tanácsadással, továbbá jogi szolgáltatásokkal foglalkozó cég prognózisa alapján a női sportból származó bevételek idén az egymilliárd dollárt sem fogják elérni, pedig 2018-ban az összes sportból származó globális bevétel 480 milliárd dollár volt, ugyanakkor a szakértők szerint a következő években komoly nézőszám-, ezáltal pedig bevételnövekedésre lehet majd számítani a nőknél.

Az utóbbi években a női sport bebizonyította, hogy képes kivívni a nagyközönség figyelmét is. Az Egyesült Államokban például a női tenisz US Open nézettségi adatai magasabbak voltak, mint a férfié. Ennek is köszönhetően jelentősen nő az érdeklődés a tv-s jogokért és a szponzorációs lehetőségekért

– mondta Pádár Péter, a Deloitte sporttanácsadási csoportjának vezetője. „A magyar női sportban érdemes kiemelni a Győr kézilabdacsapatát, amely 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is megnyerte a Bajnokok Ligáját. A csapatot a főszponzor Audi mellett több nagyobb cég is támogatja, mint például az OTP Bank vagy a Szerencsejáték Zrt. A női sport üzleti értéke – bár alacsonyabb egyelőre a férfi sportokéhoz képest – folyamatosan növekszik és várakozásaink szerint ez a tendencia a jövőben is megfigyelhető lesz."

A sportágak bevételének legjelentősebb részét a televíziós közvetítési jogok jelentik, s mivel ezek értéke a közönség méretétől függ, a női sportoknak megfelelő számú nézőt kell vonzaniuk ahhoz, hogy jelentős bevételhez jussanak.

A Deloitte kimutatása alapján a női sportok között a futball tartja a rekordot a legnagyobb tévés nézőszám tekintetében. A 2019-es franciaországi világbajnokságot összesen 993 millió ember nézte a tévében, további 482 millióan pedig digitális platformokon keresztül követték. Csak a döntőt 260 millióan nézték élőben.

A közönség növekedésével és a tv-adások, valamint egyéb csatornák bővülésével párhuzamosan a női sportok közvetítési jogainak piaca is fejlődik. A kimutatásban kiemelik, hogy a BBC például 10-12 millió eurót fizetett az Angliában sorra kerülő 2021-es (2022-re halasztott) női labdarúgó Európa-bajnokság jogaiért azzal az egymillió euróval szemben, amit a Channel 4 fizetett 2017-ben. Franciaországban a Canal Plus és a TF1 közösen szerzett jogokat a női EURO-2021-re 13 millió euró értékben, ez több mint kétszerese a 2017-ben kifizetett 5 millió eurónak.

Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy a női sportok is tízezres látogatószámot vonzanak, ez főleg a válogatott tornákon figyelhető meg.

A női labdarúgó-mérkőzések mindenkori rekordja az 1999-es vb-döntő volt, az Egyesült Államok-Kína mérkőzést 90 185-en nézték meg a helyszínen, de 2019 novemberében azt is 77 868 szurkoló látta, ahogy az angol nemzeti csapat kikap Németországtól a londoni Wembley Stadionban. Hasonlóan impozáns számokkal büszkélkedhet a WNBA, az amerikai női kosárlabdaliga, amely a 2019-es szezonban 1,33 milliós látogatottságot regisztrált. A legmagasabb nézőszáma a Los Angeles Sparksnak volt, a csapatot otthoni meccsein összesen 192 224-en nézték meg, ami meccsenként átlagosan 11 307 szurkolót jelent.

A sportban lévő szponzorációs szerződések globális értékét 44,9 milliárd dollárra becsülik évente, ennek egyelőre töredéke kötődik csak női sporthoz - írja a Deloitte, amely azonban megállapítja, hogy az erősödő televíziós nézettség és emelkedő nézői számok egyre több szponzort ösztönöznek arra, hogy női sportokra fókuszáljanak. A cég szerint a 2023-as női labdarúgó-világbajnokságra minden válogatott rendelkezni fog egy, a férfi csapattól különálló szponzorszerződéssel.

A szponzorációk mellett a befektetések is nőnek, főként akvizíciók révén. 2020-ban a francia Olympique Lyonnais Groupe 3,15 millió dollárt fizetett az amerikai NWSL seattle-i csapatának 89,5 százalékos részesedésért. A Real Madrid 2019 júliusában indította el női csapatát a madridi székhelyű CD Tacon megszerzésével, amelyet 500 ezer euróért vásárolt fel

– mondta Pósfay László, a Deloitte sporttanácsadási csoportjának igazgatója.

Hozzátette ugyanakkor, hogy nem csak felvásárlás révén érkezik tőke a női sportba, hanem pénzdíjakból is. Példaként említette a 2019-es női labdarúgó-világbajnokságot, amelynek 30 millió dollár volt az összdíjazása, s ebből négymillió a győztes csapatot illette.

„Ezek is jól mutatják, hogy a női sportnak óriási potenciálja van, egyre nagyobb értéket jelent a szponzoroknak, befektetőknek és a szurkolóknak egyaránt" – fogalmazott.

(MTI)