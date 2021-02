Hatalmas bravúrral debütált a „kis” Kemény

A Szőnyi úti uszodát mostanság csak hátulról lehet megközelíteni, a BVSC létesítménye zárva a közönség előtt a koronavírus-járvány miatt. A nézőtéren csak a vasutasok serdülő pólósai foglalnak helyet, továbbá néhány mindenre elszánt újságíró. És a BVSC-Zugló–FTC-Telekom ob I-es rangadó kezdete előtt pár perccel Märcz Tamás szövetségi kapitány is helyet foglal a lelátón.

Érthető volt az érdeklődés: hétfőn edzőváltás történt a legjobb négy közé igyekvő vasutasoknál, a felnőtt mezőnyben debütáló Kemény Kristóf, a házigazda eddigi másodedzője a világ papíron legerősebb klubcsapata ellen mutatkozott be.

Odalent az elmúlt harminc év magyar pólójának héroszai, az egyik játékvezető Tóth Imre, a BVSC szakosztályelnöke Mészáros Csaba, a Fradi kispadján Varga Zsolt, mellette Madaras Norbert, olyan ez, mint Madame Tussaud panoptikuma, csak itt nem viaszbábúkat látunk, hanem hús-vér embereket.

A vízben is. Bár a BVSC elmegy két góllal, a nagyszünetben mégis a rutinosabb, rámenősebb FTC vezet, többek között azért is, mert a hazaiak kétszer is labdát vesztenek a félpályánál, és ez nemcsak a futballban fél gól, hanem a vízilabdában is.

Sőt, itt még inkább.

Persze már ekkor is feltűnik, hogy a BVSC kapusa, Szakonyi Dániel, a „kis” Papajó, a kilencvenes évek Fradi-kapusának fia káprázatosan véd. A bajnokcsapatból hiányzik a két világsztár, Varga Dénes és Vámos Márton, nélkülük is akadt klasszis bőven, de azért nem akkorák, mint a két „koronás” sztár. A vírus amúgy is nagyon megrángatta a népligetieket, többen még csak lábadoznak, úgy játszanak, el is fogy a vendégek ereje a harmadik negyedben. Ezt a szakaszt 5–2-re megnyeri a BVSC, és ezzel a meccset is 11–10-re.

A hazaiaknál Mészáros Csabának két fia is a vízben, a kisebbik, a 18 éves Mátyás lő két remekbe szabott gólt, de a győztes találat a veterán válogatott Pásztor Mátyásé. A mezőny legjobbja azonban Szakonyi, aki még a védhetetlent is kivédi. A Fradi legjobbja is egy fiatal, Vigvári Vendel, aki már a válogatottban is bemutatkozott, és ezúttal három gólt szerez.

Nehéz volt felkészülni a rangadóra, sokunkat megviselt az edzőváltás, mert szerettük Szűcs Leventét, a régi edzőt, ugyanakkor felsorakoztunk az utód, Kemény Kristóf mögé – mondta lapunknak Szakonyi, a kapus, aki szombaton ünnepli huszonhetedik születésnapját. – Természetesen ez még nem teljesen Kristóf csapata, de védekezésben már bemutattunk néhány olyan formációt, amit ő tanított nekünk szerda óta. Igazából nem tudtuk, mi lesz, hiszen még nem is volt kétkapus edzésünk Kristóffal, akinél több játékos is idősebb a csapatunkban.

Kemény Kristóf bevallotta, hogy ilyen bemutatkozásról álmodott, ugyanakkor a meccset követő sajtótájékoztatón roppant sportszerűen elismerte, hogy az FTC a Covid-19 miatt rengeteg nehézséggel küzd, egyszersmind sok sikert kívánt a most legyőzött ellenfélnek a Bajnokok Ligája-mérkőzésekhez.

BVSC-FTC 11–10 (2 – 2, 2 – 3, 5 – 2, 2 – 3)

G.: Nagy M., Pásztor, Batizi, Mészáros M. 2-2, Kovács P., Irmes P., Ágh, ill. Vigvári Vendel, Funtulisz 3-3, Jaksics 2, Zalánki, Constantin-Bicari

(Borítókép: Kemény Kristóf. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)