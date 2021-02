Öngyilkos lett a szexuális zaklatással is vádolt amerikai edző

Öngyilkosságot követett el John Geddert, az Egyesült Államok olimpiai tornászcsapatának edzője – írja a Business Insider.

A férfival szemben csütörtökön összesen 24 vádpontot emeltek. Ezek közül 20 esetben emberkereskedelemmel, két esetben pedig szexuális zaklatással vádolták.

Amiatt is vizsgálat folyt ellene, hogy hamisan tanúzott Larry Nassarnak, a tornászok csapatorvosának zaklatási ügyeiben. Nassart azóta már el is ítélték szexuális zaklatás, illetve pedofília miatt, és jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti.

Geddertnek csütörtökön kellett volna jelentkeznie a helyi seriffnél, ott azonban nem jelent meg, és nem sokkal később értesültek arról, hogy öngyilkos lett.

Az edző 2012-ben aranyérmet nyert az Egyesült Államok tornászaival.

Az ügyészség emberkereskedelem gyanújával korábban azzal vádolta őt, hogy fizikai erőszakkal és fenyegetéssekkel igyekezett nagyobb teljesítményre ösztönözni az atlétáit, valamint bizonyos „szolgáltatások” megtételére is kényszerítette őket.

A sértettek egyike, Sarah Klein azt mondta, hogy Geddert és Nassar összejátszott ellenük, fedezték egymást.

John megtört minket fizikailag és pszichológiailag, ami után Larrynek kellett minket összefoldoznia. Ez a két ember a jó zsaru-rossz zsaru logikája mentén játszott össze egymás érdekében, miközben visszaéléseket követtek el ellenünk

– mondta.