Negyven felett is diadalra vezetné a Barcát a katalán hazafi

Hazatérek! Elkezdődik pályafutásom egy új korszaka, ismét a Barcánál! Tele vagyok illúzióval, várakozással, hogy a újból annak a klubnak leszek a játékosa, ahol annak idején kosárlabdázó vált belőlem. Hálás vagyok ezért a lehetőségért, és szeretném a képességeimet és a tapasztalatomat az egyesület szolgálatába állítani. És közben arra is törekszem, hogy visszanyerjem régi formámat, felvegyem a játék ritmusát. Továbbra is ég bennem a győzni akarás, tudásom legjavát akarom nyújtani a klub és a szurkolók örömére, most, az idénynek ebben a kulcsfontosságú időszakában. Força Barça! Hajrá, Barça!