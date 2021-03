Csoda történt: magyar alpesi síző világbajnok!

Meglepő módon szervezik az alpesi ifjúsági világbajnokságot a bulgáriai Banskóban két nappal a férfi GS világkupa-verseny után, annak helyszínén. A COVID-19-re tekintettel előbb csak a férfiak versenyeznek, 3-án szuperóriásműlesiklásban, 4-én óriásműlesiklásban, 5-én műlesiklásban. Majd két nap szünet következik, utána a nők folytatják a versenyeket, lesiklás nélkül.



Meglepő az is, hogy a felnőtt világbajnokságra „tapasztalatszerzés céljából” kiutazott ifjúsági korú versenyzőink többsége nem jelent meg az ifjúsági világbajnokságon, csak Úry Bálint, Tóth Zita és a felnőtt világbajnokságon nem indított Beszterczey Kristóf áll Banskóban rajthoz. Érdekes, hogy sem a Cortina d'Ampezzó-i VB-n 43. Durultán Katalin, sem Majtényi Hanna, de a férfiak közül Trunk Tamás sem állt rajthoz. Ez összefügghet azzal a szakmailag megalapozott állásponttal is, hogy az ifjúsági VB-n nehezebb jó eredményeket elérni, a mezőny nagyon erős, és nehezebb lenne kimagyarázni a 30-40 másodperces hátrányokat, amit a felnőtt világbajnokságon a helyezésekkel próbálnak palástolni a szakemberek.

A szerdai férfi Super G-ben nem indultak még a magyar férfi versenyzők, mert idén nem tudtak ebben a szakágban edzeni, azonban rögtön a második napon kiemelkedő sikert ért el a felnőtt VB-n is történelmi eredményként kvalifikálódó Úry Bálint.

Az ifjúsági világbajnokság U18-as mezőnyében a dobogó legfelső fokára állhatott a Fullsport SE tehetséges fiatalja, aki ebben a szezonban már Tóth Zitával közösen Diethmar Thöni és Szepesi Bertold edzőkkel készül.

Bálint a nála két-három évvel idősebb versenyzőket felvonultató U20-as mezőnyben is a figyelemre méltó 30. helyezést érte el óriás-műlesiklásban, s a mai nap időeredménye is biztató. Beszterczey Kristóf is helytállt, a versenyt a 42. helyen zárta. Szepesi Bertold edző kiemelte, a Bálint által elért eredményt ifjúsági világbajnokság férfi óriásműlesikló mezőnyében még egyetlen magyar versenyző sem tudja felmutatni, az azóta izraeli színekben versenyző Szőllős testvérek sem, és amely eredmény azt mutatja, hogy a The Agency Management és a Fullsport SE versenyzői akár meg is ismételhetik a korábban Miklós Edit által elért sikereket.