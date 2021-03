Kisebb csoda, de a vb-ezüst műlesiklásban óriási bravúr

A pénteki nap legnagyobb „tragédiája”, hogy az U18-as mezőnyben Úry Bálint 2 századmásodperccel leszorult a dobogó második fokára a banskói junior alpesisí világbajnokság U18-as mezőnyében. Nagyobb baja soha ne legyen a Fullsport SE fiatal alpesi síversenyzőjének, aki az U21-es mezőnyben 56-os rajtszámmal az előkelő 20. helyet szerezte meg. Rákeresvén a Nemzetközi Sí Szövetség honlapján a korábbi eredményekre, kiderült, hogy junior világbajnokság férfi szlalom versenyén még nem született ilyen nagyszerű magyar eredmény. Korábban Kékesi Márton (Fullsport SE) ért el egy 26. helyezést. Biztató Bálint U18-as első és második helye, és legalább annyit számít az U21-es 30. és 20. helyezés. Magyar versenyző még nem ért el ilyen sikereket, ráadásul világversenyen mindkét versenyszámban hozta a jó eredményeket.

Úry Bálint közösen készül a 18 éves Tóth Zitával, a Vasas SC versenyzőjével, aki hétfőn kezdi meg szereplését az ifjúsági alpesi világbajnokságon. A Miklós Editet az olimpiai és világkupa-sikerekig elvezető csapat menedzseli felkészülésüket, Dietmar Thöni irányítja a szakmai munkát Szepesi Bertold edző segítségével.

Fürstner József, a Magyar Sí Szövetség elnöke így méltatta Úry eredményeit:

Nagyszerű eredményeket ért el Úry Bálint az ifjúsági világbajnokságon. Ez a siker részben az új vezetési stílus eredménye is. A többlet költségeket nem kímélve a síszövetség vezetősége lehetővé tette és finanszírozta, hogy Bálint saját edzővel, Szepesi Bertolddal mehessen ki a világbajnokságra. Azt gondoljuk, ennek is köszönhető ez a jó eredmény, persze amellett, hogy a klubedzőknek és a szülőknek is jelentős érdeme van abban, hogy ezek a remek eredmények megszülettek. Ha az utóbbi 10 évet nézzük ifi vébén 2012-ben Kékesi Mártonnak sikerült az U18-as kategória legjobbjának lennie, és 2016-ban ugyanebben a kategóriában Szőllős Barnabás a 3. lett. Örülünk, hogy Úry Bálint jóvoltából újra van dobogós, U18-as eredmény.