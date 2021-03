Új kihívásokkal néz szembe az úszó sztárpár

Mutina Ágnesnek és Bernek Péternek új kihívásokkal kell szembenéznie, miután tavaly év végén megszületett gyermekük – ecsetelte a büszke apuka a magyar úszóválogatott közösségi oldalán.

Milán érkezése óta az Európa-bajnok úszó édesanya és a rövid pályás világbajnok édesapa közös életében átalakult a meghittség fogalma. A két sportoló hónapok óta nem alszik együtt, mivel Péter töretlen elhivatottsággal készül a tokiói olimpiára, a hajnali edzések mellett pedig nem tudná kipihenni magát, ha fél szeme éjjelenként a csecsemőn lenne.

Az éjszakázás most az én feladatom, ezt előre meg is beszéltük. Fontos, hogy Péter legjobb tudása szerint fel tudjon készülni az olimpiára, korábbi sportolóként számomra nem kérdés, hogy támogatom ebben

– mesélte az újdonsült anyuka. Az úszó sztárpár örülne, ha hozzájuk hasonlóan idővel fiuk is sportolna, de nem támasztanak elvárásokat a kicsi felé.

Fotó: Prémium Média & Sport Management

„Szerencsére nagyon szereti a vizet, élvezi a fürdést. Nem is tudjuk, kitől örökölhette ezt" – vette át viccelődve a szót az apuka, hozzátéve, hogy ez az ő feladata. Bár kisfiuk még csak két hónapos lesz, már most úgy fest, hogy az úszással nem lesz gondja. A BVSC úszója persze szívesen lenne többet otthon, de nehéz mindent összeegyeztetni úgy, hogy hat órát tölt a medencében és más feladatai is vannak a felkészüléssel.

Igyekszem mindig figyelmeztetni magam, hogy Milánnak is az az érdeke, hogy most a lehető legjobb teljesítményt tudjam nyújtani. Nagyon szeretném élvezni az olimpiát és úgy úszni, hogyha egyszer visszanézi, Milán is büszke legyen majd

– magyarázza a jelen helyzetet a büszke apuka, akinek a célja, hogy a 2024-es budapesti világbajnokságon még ott lehessen.

„Szép lenne egy hazai világeseménnyel búcsúzni" – mondja majdani visszavonulásáról a több mint 40-szeres magyar bajnok Bernek Péter. Abban egyelőre nincs egyetértés a szülők közt, mikor érkezzen a kistesó.

„Én bármikor készen állok" – vágja rá a kérdésre Péter, majd kérdőn néz feleségére, aki inkább amondó, férje sportkarrierjének lezárulta után bővüljön a család.

A nagyszülők rengeteget segítenek, de így is sok a feladat, amikor Petinek hetekre edzőtáborba vagy versenyekre kell utaznia

– indokolja válaszát az édesanya.