A 35. NBA All Star Game már a kezdete előtt tartogatott egy kellemetlen meglepetést: a Philadelphia 76ers két válogatott játékosa, az MVP-címre is esélyes Joel Embiid és Ben Simmons elment borbélyhoz, hogy csinos legyen a meccsen, de kiderült: a fodrász elkapta a koronavírust, és aki kapcsolatba került vele, annak is karanténba kellett vonulnia, így lőttek Embiidék gálameccsének. Helyükre már nem hívtak be új csapattagokat, így 11-11 játékossal állt ki a két csapat. Amelyek közül az egyik kapitánya, Kevin Durant sem léphetett pályára sérülés miatt...

A gála valamennyi felvonása vasárnapra maradt, a járvány miatt a liga nem akart több napra elnyújtott műsort. Először az ügyességi versenyt, a Taco Bell Skills Challenge-et rendezték meg, ezt a litván-amerikai (végtére is Portlandben született) Domantas Sabonis, az Indiana Pacers bedobója nyerte meg.

Ez az erőpróba egy kicsit olyan, mint az Exatlon, csak izgalmasabb.

A tripladobó versenyt, a Mountain Dew 3PT Contest nevű próbát, ahogy az borítékolható volt, a történelem legjobb hármasdobója, Steph Curry (Golden State Warriors) nyerte meg, a döntőben Mike Conley-t (Utah Jazz) verte egyetlen ponttal 28-27-re.

Currynek ez a második győzelme ebben a versenyben 2015 után, az egész viadal legmagasabb pontszámát is ő hozta össze, a 31-et, még az első körben.

A legfőbb látványosságra, a zsákolóversenyre a mérkőzés nagyszünetében került sor. Anfernee Simons, ez a 21 éves, de 16 évesnek kinéző, 191 centis srác elvitte a show-t. A három résztvevő (Cassius Stanley, Obi Toppin és Anfernee Simons) nem számít sztárnak, igazából csak az NBA „hard core” rajongói ismerik őket, ennek ellenére az előadás pazarra sikerült. Három fordulót rendeztek, és mindháromban Simons bizonyult a legjobbnak. Az elsőben feltette a labdát a palánkra erősített, legalább 11 láb magasan (335 cm) lévő karikába, ugrás közben onnan két kézzel (!) kivette, majd bezsákolta. Elképesztő! A másodikban a 2000-es győztes Tracy McGradyt tisztelte meg azzal, hogy az ő mezében zsákolt, és ugyanazt a produkciót mutatta be, mint a nagy előd: lepattintotta a labdát, majd 360 fokos pörgés után bevágta a gyűrűbe.

Simons a harmadiknál is lepattintotta a labdát, majd fél kézzel úgy vágta a gyűrűbe, hogy a homloka a vas fölött volt, és majdnem megcsókolta a karimát, csak azért nem tette, mert félt, hogy beveri az ajkát...

A döntőt 3-2-es szavazataránnyal nyerte meg Toppin ellen. Portlandi játékos most először nyerte meg a zsákolóversenyt.

Maga a mérkőzés azt hozta, amit vártunk. Eszméletlen mennyiségű triplát – 133 kísérletet, amiből 57 be is ment –, kevés védekezést és 170-150-es Team LeBron-győzelmet.

Már ránézésre is jóval erősebbnek tűnt az a csapat, amelyiknek LeBron James volt a kapitánya, főleg azok után, hogy kiderült, a másik alakulat két legjobbja, Embiid és Durant nem léphet pályára. A szabály fura volt: az első három negyedet külön-külön számolták – amúgy mindhármat megnyerték LeBron Jamesék –, majd a negyediket az összesített állásról, 146-125-ről kezdték, és az lett a győztes, amelyik alakulat előbb eléri a 170 pontot. Ez természetesen a Team LeBron lett, az utolsó kosarat, egy triplát Damian Lillard küldte a gyűrűbe.

Az első ízben a tavaly elhunyt Kobe Bryantről elnevezett MVP-trófea nem is lehetett másé, mint a tökéletes dobóteljesítményt nyújtó Jannisz Antetokumbóé.

A nigériai származású görög 35 pontot dobott, 16/16 volt a mezőnyszázaléka, és még három tripla is beszorult a kosarai közé. Curry és Lillard egyaránt nyolc triplát dobott.

Chris Paul 16 gólpasszt adott, összesítésben 128 van már neki a gálák történetében, és ezzel az első helyre lépett, megelőzve Magic Johnsont (127).

És ami a legszebb az egészben: bemutatott egy alley-oop kosarat, akárcsak Curry; mindkettejüknek ez volt az első életükben hivatalos mérkőzésen, ráadásul 35, illetve 32 évesen, tehát már élemedett kosaraskorban.

35. NBA All Star Game, Atlanta

Team LeBron–Team Durant 170-150 (40-39, 60-41, 46-45, 34-25)

LeBron csapat: James 4, J. Antetokumbo 35, Jokics 6, Curry 28, Doncic 8. Csere: George 17, Sabonis 2, Gobert 10, Paul 6, Lillard 32, J. Brown 22.

Durant csapat: Leonard 8, Tatum 21, Williamson 10, Irving 24, Beal 26. Csere: Randle 4, Vucevic 5, Conley 3, Harden 21, LaVine 13, Mitchell 15.

(Borítókép: Jannisz Antetokunbo elnyerte a MVP-trófeát 2021. március 7-én, Atlantában. Fotó: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images)