Megvédte címét a Pénzügyőr, Jókay Zoltán tizedszer a csúcson

Nem történt meglepetés a férfi röplabda Magyar Kupában: a bronzmérkőzésen a Vegyész RC Kazincbarcika, a döntőben pedig az LV Sport Pénzügyőr csapata nőtt ellenfele fölé. Koch Róbert, a válogatott szövetségi kapitánya szerint minőségi röplabdát láthattak a nézők, akik most otthonukból követhették a mérkőzéseket.

Hat év után tért vissza Budapestre a röplabdázók Magyar Kupa-döntője: 2015-ban a Fáy utcában a Kaposvár győzött a Kecskemét ellen, mindkét csapat idén is érdekelt volt: a Kecskemét a bronzmeccsen a Vegyész ellen, a Kaposvár pedig a döntőben a Pénzügyőr ellen lépett parkettre a Ludovika Arénában.

A Pénzügyőrnél Jókay Zoltán tizedik győzelmére készült (nyolcszor nyert a Vasas női csapatával, egyszer a Pénzügyőrrel), csapatában 3 brazillal, közülük is kiemelkedik a center Pedro da Silva, aki a Cruzeiro csapatával klubvilágbajnok volt.

A Vegyész elleni elődöntőben csak aranyszettel tudott nyerni a sorozat címvédője, a Pénzügyőr, ám így is ők számítottak a Kaposvár elleni párharc esélyesének. Impozáns az idei mérlegük, veretlenül zárták az Extraliga alapszakaszát, a kupában is csak a Vegyész tudta legyőzni őket hazai pályán. A Kaposvárnak sem ment ellenük az utóbbi időszakban (elmúlt hat meccsükön is a Pénzügyőr diadalmaskodott), így az előjelek a Pénzügyőr sikerét jósolták. Kaposvári oldalon az egykori sikeredző, Demeter György fia, Demeter András segítette Ruben Wolochin vezetőedző munkáját.

Koch Róbert, a férfi válogatott szövetségi kapitánya ezt várta előzetesen a finálétól:

“Magas színvonalú, jó mérkőzést várok, ahol talán a Pénzügyőr kicsit esélyesebb, nagyon jól össze vannak rakva a csapat, és nagyon komoly brazil tűzereje van. Meglátjuk mire mennek a Kaposvár orosz lövészei ellen.”

A kaposváriak nem feltartott kézzel mentek fel a pályára: a válogatott feladó, Keen Cameron irányította Kaposvár próbált lépést tartani a címvédővel, ám a fővárosiak nagyon pontosan röplabdáztak így nem is volt kérdés a Pénzügyőr részsikere.

A második szett forgatókönyve is hasonlóan alakult, a Pénzügyőr elsősorban Kovács Zoltán parádés ütéseinek köszönhetően tartotta előnyét, Koch Róbert pedig elégedetten konstatálhatta, hogy másik válogatott feladója, Magyar Bálint is kitűnően teljesít.

Tisztán és olykor szemet gyönyörködtetően játszott a Pénzügyőr, világszinten is kiemelkedő támadási hatékonysággal, tette hozzá Koch Róbert.

Ebben partner a Kaposvár is, hiszen csúsztak-másztak, küzdöttek minden labdáért, de ezen az estén a Pénzügyőr ellen ez nem volt elég, így a második szett is a fővárosiaké lett. A harmadik szettben kicsit közelebb tudtak kerülni a kaposváriak a Pénzügyőrhöz, akik a kritikus pillanatokban mindig elő tudtak húzni valamit, így aztán a harmadik szett is az övék lett, ezzel pedig a Pénzügyőr nyerte a Magyar Kupa 2020–21-es kiírását és megvédte címét.

Koch Róbert így értékelte a mérkőzést:

„Az történt, amit vártam. A Pénzügyőr nagyon együtt van, mindenki tudja, hogy mi a feladata, és azt jól, alázattal csinálja. A Kaposvár megtett mindent, amit tudott, de a Pénzügyőr szervezettségét nem tudta megtörni. A válogatott feladók jól teljesítettek, főleg Bálint, de neki könnyebb dolga volt, mert jó ütői vannak a Pénzügyőrnek.”

A mérkőzés legjobbja a korábbi kaposvári játékos, Magyar Bálint lett, legeredményesebbje pedig Kovács Zoltán 21 ponttal. A Pénzügyőr negyedik döntőjében a második, Jókay Zoltán összességében a tizedik sikerét aratta, így a Kaposvárnak pedig még legalább egy évet várnia kell a 19. kupagyőzelemre.

A bronzmérkőzésen a Vegyész RC Kazincbarcika a Kecskeméttel találkozott, a felek 2018-ban a döntőben került szembe egymással, akkor a kazincbarcikaiak örülhettek, 3:0-s sikerükkel ők hódították el a trófeát.

A két csapat jelenlegi edzője azon a mérkőzésen játékosként nézett farkasszemet egymással, most pedig a pálya mellől irányították csapatukat.

Dávid Zoltánnak hamar ki is kellett kérni az első idejét, mert nagyon bekezdett a Vegyész. A 3-4 pontos előnyét folyamatosan megtartva jutottak el a csapatok a szett végjátékáig, ahol egy pontra tudott zárkózni a Kecskemét, ám onnan már csak a Vegyész szerzett pontot (22:25; 0:1).

A második szettben úgy tűnt, visszajön a meccsbe a Kecskemét, sokáig vezetett is, ám a szett hajrájára elfáradt, és a venezuelai-magyar Carlos Paez irányításával ezt a szettet is behúzták a barcikaiak. Hasonlóan indult a harmadik szett is, ám 9:8-nál a borsodiak átvették a vezetést. Hiába küzdött nagyot a Kecskemét, a Vegyész sokkal pontosabban játszott és 25:14-re nyerte a szettet, ezzel pedig megszerezték a bronzérmet. A meccs legeredményesebb játékosa Carlos Paez lett. A kecskemétiek januárban igazolt légiósa, a kubai Yusnaikel Argilagos Sogo 25 pontot termelt a meccsen és így ő lett a sorozat legponterősebb játékosa.

(Forrás: Magyar Röplabda Szövetség)