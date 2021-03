Rakonczay harmadszor is nekivág az Atlanti-óceánnak

Rakonczay Gábor harmadszor is megpróbálja a lehetetlent, azaz átszelni az Atlanti-óceánt. Az extrém sportoló ezúttal is egy állva hajtható SUP deszkával vág neki majd az útnak, tervei szerint 2022 januárjában – mesélte a Metropolnak. Ezúttal azonban nem a Kanári-szigetek lesz a kiindulópontja az ötezer kilométer körüli távnak.

Szenegálból, vagyis jóval délebbről indulok majd. Ez a táv egy picit rövidebb, ugyanakkor jóval melegebb, és a hajóformalom is kisebb. Bízom benne, hogy így sikerülhet

– ecsetelte Rakonczay Gábor, aki az elmúlt hetekben fizikálisan és mentálisan is feltöltődött. Új hajót is fog építeni, ami a korábbinál nagyobb és íveltebb lesz, remélve, hogy így kevesebb víz éri majd evezés közben. Arra is rájött a hatnapos második túrája közben, hogy gyorsabban evez a vártnál, így ötven nap alatt is meg tudja tenni a tervezett távot.

Az extrém sportoló bízik benne, hogy visszakaphatja a deszkáját. Több hajóstól is kapott felajánlást, hogy ha arra járnak, összeszedik. A sporteszköz nagyon lassan sodródik, de jó fél év múlva Közép-Amerika környékén akár partot is érhet.