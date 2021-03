Lovakat kényszerít karanténba a Valenciából terjedő halálos vírus

Nem elég, hogy egy éve birkózunk a koronavírussal, lovas berkekben már nemcsak az emberek, hanem az állatok egészségéért is aggódni kell. A négylábúak életét ugyan nem a Covid–19, hanem az EHV–1 nevű herpeszvírus veszélyezteti, de a lovak számára ez is halálos végkifejletű fertőzés – olyannyira, hogy öt állat már belehalt a vírusba.

A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) szerint a fertőzés az érintett lovak légútját és idegrendszerét támadja meg, továbbá a vemhes kancáknál vetélést idézhet elő. A herpeszvírusnak kilencféle törzse van, bizonyos törzsek azonban olyan heves reakciót váltanak ki az állatok szervezetében, hogy a lovak több hétig karanténba kényszerülnek. Azok a lovak, amelyek szervezetében kimutatják a vírust, nem utazhatnak és nem versenyezhetnek.

Vuhan helyett Spanyolország a gócpont

Az évtizedek óta nem tapasztalt súlyossággal tomboló herpeszvírus-fertőzésre 2021. február 20-án (szombaton) a FEI egy valenciai versenyén figyeltek fel.

A Quality for horses and riders Facebook-bejegyzése szerint péntekről szombatra egyre több ló lett rosszul, ezért kellett másnap lezárni a versenyt. Azért veszélyes ez a kórság, mert vannak olyan lovak, amelyek nem mutatnak semmiféle tünetet. Volt állat, amelyik negatív teszttel rendelkezett, mégis betegeskedett, de pozitív eredménnyel rendelkező, tünetmentes lovat is találtak. Ez a furcsa jelenség azt jelentheti, hogy egy mutáns vírussal állnak szemben a lovak és lovasaik.

A március 3-i adatok szerint legalább 83 ló elkapta a kórságot. A Nemzetközi Lovas Szövetség az alábbi intézkedéseket foganatosította, valamint ezeken felül is jó néhány rendeletet:

Beazonosították mind a 752 lovat, amely február 1. óta a spanyol versenyhelyszínen járt, valamint a FEI felvette a kapcsolatot a nemzeti lovasszövetségekkel is.

10 európai országban betiltották a versenyzést (Franciaország, Spanyolország, Portugália, Belgium, Olaszország, Ausztria, Lengyelország, Hollandia, Németország és Szlovákia). A felsorolt országok március 1. és 28. között nem rendezhetnek nemzetközi versenyt. A FEI azt javasolta, ezen országok versenyzői ne is utazzanak el más viadalokra.

Megállapodások születtek arról, hogy még több állatorvos (a francia és a német szövetségnek hála, összesen 21 fő) kezelhesse a Valenciában ragadt lovakat, valamint hogy további orvosi felszereléseket szállítsanak a helyszínre. A FEI kérésére több istállót biztosítanak a gyógyult lovaknak, hogy azokat el lehessen különíteni a még beteg állatoktól.

A tünetek a herpeszvírus fajtáját nézve változhatnak, az EHV–1 okozta leggyakoribb panaszok:

láz;

köhögés;

orrfolyás;

gyengeség;

koordinációs problémák;

vizelési és ürítési nehézségek;

a ló nem tud lábra állni.

A herpeszvírus tünetei a kórokozóval való érintkezés után körülbelül tíz nappal jelentkeznek. Mivel a beteg lovak más kórságok tüneteit is mutathatják, az állatorvosnak orr-, garat- és vérmintát kell vennie, hogy a laboratóriumi vizsgálat helyes diagnózist eredményezzen. A beteg lovaknál másodlagos bakteriális fertőzés alakulhat ki, a neurológiai szempontból súlyosan érintett lovakat pedig el is altathatják.

Hogyan terjed a vírus?

A lóherpesz akár 5 méteres távolságból a levegőn keresztül is képes az egyik lóról átkerülni a másikra. Az istállóban álló lovak szoros érintkezés és köhögés által is terjeszthetik a vírust. Ám a herpeszvírust nemcsak az állatok adhatják át egymásnak, hanem emberek által is könnyen terjed. A kórt etetés közben is elkaphatják az állatok, továbbá a lovászok öltözékén és a lószerszámokon is megtelepszik. (Érdemes tehát minden állatnál külön felszerelést használni.)

A legnagyobb problémát a lószállítás jelenti, ugyanis a lovak mozgatásával megnő a vírus terjedésének kockázata. A lószállító teherautók és utánfutók melegágyai lehetnek a fertőzésnek. Létfontosságú, hogy a járműveket minden szállítás után, az istállókat pedig naponta fertőtlenítsék.

Az ördög nem alszik, így nemcsak a beteg, hanem a fertőzött lóval korábban kapcsolatban levő állatot is el kell különíteni, majd tesztelni. A FEI szerint érdemes a lovak hőmérsékletét naponta kétszer megmérni, a lázas egyedekhez pedig azonnal orvost hívni.

A vírus két törzse (EHV–1, EHV–4) ellen létezik ugyan oltás, de ez az idegrendszeri megbetegedések ellen nem véd. A vakcina segít megelőzni a terjedést, valamint véd a légzőszervi tünetek súlyosbodásától. Fontos azonban tudni, hogy az oltást a vírus kitörése idején nem szabad alkalmazni. A fertőzött lovak infúziót kapnak, a kezelésre egyes állatok jól reagálnak, míg mások kevésbé.

A Magyar Lovas Szövetség határozata értelmében hazánkban a következő versenyek maradnak el:

március 5–8. – Kiemelt nemzeti díjugrató verseny – Nemzeti Lovarda

március 6–7. – Regionális nemzeti díjugrató verseny – Kaposvár

március 6. – Fedett pályás fogathajtó verseny – Szilvásvárad

március 12–14. – Indoor Stars – Balatonvilágos

március 12–14. – Országos díjugrató verseny – Szilvásvárad

És felmerül a kérdés: ha a koronavírus-járvány nem is szól közbe, lehet, hogy idén a herpeszvírus miatt hiúsul meg a lovasok olimpiai viadala?

(Borítókép: Egy megmentett ló szabadon mászkál a Garraff Massiff hegységben Barcelona közelében 2020. november 27-én. Fotó: Pau Barrena / AFP)