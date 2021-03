Révész Attila: A futballistafeleségek nyugodtan vállalhatnak egy kis áldozatot

Az ebben a bajnokságban már a harmadik helyen is járt Kisvárda a január 30-án a Groupama Arénában a Ferencváros ellen elért bravúros 1–1 után aggodalomra okot adó mélyrepülésbe kezdett.

A következő hat bajnokijából ötöt elveszített, csak a Zalaegerszeget tudta legyőzni, az MTK Budapesttől, a Diósgyőrtől, a Pakstól, a Budafoktól és a Puskás Akadémiától egyaránt kikapott, és miközben az év elején még az európai kupaszereplésről álmodozhattak Szabolcsban, a rémes sorozat hatására már a kiesés réme is felderengett.

Ekkor lépett az unortodox módszereiről – is – közismert sportigazgató: összehívta a soknemzetiségű csapat játékosainak feleségeit, barátnőit, és arra kérte őket, próbáljanak ideális otthoni feltételeket biztosítani a férjüknek a zavartalan, optimális munkavégzéshez; ami az ő esetükben a labdarúgás.

Muszáj volt belenyúlnom a szakmai kérdésekbe – vágott bele Révész Attila a Honvéd legyőzése okainak taglalásába. – Túlságosan leegyszerűsítő magyarázat lenne a futballistafeleségek megváltozott hozzáállásával indokolni a Honvéd vasárnapi legyőzését. Inkább arról lenne szó, hogy a fegyelem talán e beszélgetés hatására is visszaállt a korábbi szintre. Abszolúte az volt a benyomásom februárban, március elején, hogy a fegyelem – mármint a pályán tapasztalható fegyelem – meglazult, és lépnem kellett. A kialvatlanság azonnal tetten érhető a sportolóknál, ha azt látom, hogy szétcsúsznak, a kognitív képességek lelassulnak, taktikai, technikai téren becsúsznak a bakik. Összességében visszaesnek a mentális és a fizikai képességek.

Ezek szerint Révész Attila a csapat hanyatlását a kialvatlanság számlájára írta?

Természetesen nem csak egy ok létezik, ez egy összetett probléma, amelynek az alvászavar, a kialvatlanság fontos eleme. Nálunk, Magyarországon nem nagyon figyelnek az apró részletekre, nyugaton viszont ez ma már az alap. Én már évek óta igyekszem egy-két lépéssel a hazai gyakorlat előtt járni. Itt van például a Real Madrid esete. Mindenki tudja, micsoda sérüléshullám sújtotta a spanyol klubot. Zinédine Zidane vezetőedző elhívott Franciaországból egy erőnléti trénert, aki azzal kezdte a tevékenységét, hogy feltérképezte a játékosok alvási szokásait, és kiderítette, hogy a kialvatlanságnak nagy szerepe van a sérülések kialakulásában . Vagy egy másik példa: a belga válogatottnál – amely vezeti a FIFA világranglistáját – nem véletlenül dolgozik egy külön alvásszakértői csoport az élettani osztályon belül, amely a szállodákba speciális ágyakat visz, hogy a lehető legjobban aludjanak a játékosok.

Korábban több tanulmányban kimutatták: az alvás majdnem olyan fontos a fizikai teljesítmény szempontjából, mint maga az edzés.

Ez nem igaz. Ugyanis a szakirodalom szerint sokkal fontosabb még az edzésnél is!

De vajon a focistafeleségek hogyan fogadták a sportigazgatói beavatkozást a magánszférájukba?

Ezt egy kissé viccesen tálalta a média, de nem történt más, mint hogy a jó időt kihasználva a szabadban leültünk egy asztal köré lócákra, és elbeszélgettünk. Egyenként megkérdeztem a hölgyeket, hogy mit tudnának ők hozzátenni a férjük, barátjuk teljesítményéhez, és mivel kiderült, hogy sok helyen van csecsemő vagy páréves kisgyerek, az éjszakai ébredések bizony szaggatottá teszik az alvást, és ez élettani szempontból nagyon káros. Lehet, hogy az akcióm a magyar társadalomban ellenérzéseket váltott ki, de látni kell: a futballistafeleségek nem olyanok, mint egy átlagos, munkába járó háziasszony. Nekik nincs semmi dolguk, csak a gyereknevelés, nem kell hajnalban elindulni a munkahelyükre, rengeteg szabadidejük van, ráadásul messze az átlag feletti életszínvonalon élnek. No, ha ez így van, akkor nyugodtan vállalhatnak is egy kis áldozatot, és éjszaka keljenek csak fel, ha felsír a gyerek, és ne várják ezt el a férjüktől, akinek esetleg másnap fontos mérkőzésen kell helyt állnia.

Révész meglepően tájékozott alvástechnikai kérdésekben, sokkal tájékozottabb, mint egy átlagos sportigazgató.

Éjszaka dolgoznak a növekedési hormonok, akkor épül be a nap közben elvégzett edzésmunka a szervezetbe, ekkor regenerálódik az agy, a központi idegrendszer. Élettanilag mindezt nagyon könnyű megmagyarázni. Nyugaton a legtöbb csapatnál már működik úgynevezett life style coach, egy életmód-tanácsadó, ezt nem ártana nálunk is átvenni. Én egyébként műszerekkel is mérem a játékosaink alvásminőségét, fontos, hogy beállítsuk a bioritmusukat.