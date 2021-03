Műlesikló nemzet lesz a magyar?

A 2003-es születésű fiatalember a jelenleg is zajló banskói (Bulgária) ifjúsági világbajnoksággal szemben a felnőtt FIS-viadalokat részesíti előnyben, ilyen volt a roglai erőpróba.

Roglában Nagy Bence, a Rozmaring SE 22 éves, idei szlalom magyar bajnok remek versenyzője a győztestől 3,39 másodperccel elmaradva 20. lett.

Jómagam Ausztriában tanulok a waidhofeni sígimnáziumban, ahol a most már izraeli színekben versenyző Szőllős Noa is az osztálytársam. Mehettem volna a banskói ifjúsági világbajnokságra, Dr. Fürstner József, a szövetség elnöke javasolta is, de én inkább Roglát, a felnőtt versenyt választottam. A másik ok, amiért nem indultam, hogy hátfáradásos fájdalmaim voltak, a gyulladást Mariborban kezeltetem, szerencsére most már jól vagyok, tette hozzá Trunk Tamás.