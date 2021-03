Haaland unokatesója lepipálja gólgyáros rokonát

A génekben lehet a titok: a Haaland család futószalagon termeli a jobbnál jobb labdarúgókat. Már a papa, a még mindig csak 48 éves Alf-Inge is 34-szeres norvég válogatott volt, fia, Erling Braut napjaink legkeresettebb gólvágója, kedden este is kettőt lőtt a Sevillának, és továbbjuttatta a Dortmundot a Bajnokok Ligájában. De most itt van a 17 éves Albert Braut Tjaaland, Haaland unokatestvére, aki a Molde ifiben 37 meccsen 64 gólt szerzett, és időarányosan jóval a neves kuzin előtt jár.