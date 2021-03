Szenvedély, szakértelem, szív – a három „sz”, ami Klopp Liverpoolját a csúcsra röpítette

Sokan úgy gondolhatják, nem most időszerű recenziót írni Melissa Reddy Higgyetek bennünk című sikerkönyvéről, de mit csináljunk, ha most került a kezünkbe, amikor a Liverpool FC éppen történelmi mélységekbe süllyedt példa nélküli, hatos hazai vereségsorozatával. De Jürgen Klopp kitart, a Bajnokok Ligája-győzelem kiharcolása még reális cél, és ha elolvassuk a könyvet, megértjük, miért reménykednek a vörös fanatikusok a Mersey partján még ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben is.

A legtöbb szurkoló meg van róla győződve, hogy a Liverpool FC legújabbkori szárnyalásának kezdőpontja 2015. október 8., Jürgen Klopp szerződtetésének dátuma. Pedig nem. Az első lépést öt évvel korábban tette meg a board, vagyis a klub igazgatótanácsa, amikor 2010 októberében az addigi tulajdonosok, George N. Gillett Jr. és Tom Hicks kiebrudalása mellett döntött. Ekkor vette meg bagónak számító 300 millió dollárért a földkerekség egyik legértékesebb, legpatinásabb, legsikeresebb futballklubját egy bostoni befektetőcsoport, a John W. Henry és Tom Werner fémjelezte Fenway Sports Group, az FSG. A pénzből amúgy egyetlen penny sem maradt meg Gillették számláján, mivel a vételárat a gigantikus adósságok törlesztésére kellett fordítani, a két amerikai tulaj végül 150 millió dolláros nettó veszteséggel szállt ki a buliból.

A sors iróniája, hogy Gillették uralmának utolsó hónapjaiban, amikor már rosszul ment a csapatnak, állandósult a szurkolók „Yanks out!” kórusa, aztán a kiebrudalt jenkiktől megint amerikai tulajdonosok vették meg a klubot.

Henryéket azonban más fából faragták, mint kudarcot valló honfitársaikat; az elméleti fizika és matematika, az adatalapú elemzések, a „big data” világából érkeztek az üzleti szférába. Továbbá elődeiktől eltérően hosszú távra terveztek. Első nagy üzleti sikerük a Red Sox baseballfranchise megvásárlása és felvirágoztatása volt, aztán jött a Liverpool.

Jellemző egyébként a hosszú távú gondolkodásra, hogy csak öt évvel később sikerült szerződtetniük Jürgen Kloppot, és közben 2014-ben fájdalmasan közel kerültek első PL-bajnoki címükhöz Brendan Rodgers irányítása alatt. Három fordulóval a befejezés előtt öt pont volt az előnyük, de a csapatkapitány Steven Gerrard elcsúszása a Chelsea elleni rangadón megpecsételte a sorsukat.

Rodgers becsülete egy évvel később kitelt. Már a 2014–2015-ös szezont lezáró 6-1-es vereség a Stoke-tól szégyenletes volt, de ahogy 2015 őszén szenvedett a csapat, az elengedhetetlenné tette a váltást.

A csapat egy lélekölő, 3-0-s vereséggel kezdte az őszt, amit nem sokkal később egy sima 3-1-es kudarc követett az örök rivális, a Manchester United ellen. Ekkor Rodgers ultimátumot kapott, de nem jöttek az eredmények. Sovány 1-1 Bordeaux-ban az Európa-ligában, ugyanilyen eredmény a Norwichcsal az Anfielden, csak tizenegyesekkel kivívott továbbjutás a Ligakupában az alsóbb osztályú Carlisle United ellen, keserves 3-2 az Aston Villa ellen, és egy pocsék 1-1 az Európa-ligában a Sionnal szemben.

Nem lehetett tovább várni.

Ian Ayre, a Liverpool ügyvezető igazgatója felhívta Mark Kosickét, Jürgen Klopp ügynökét, hogy védence október elsején repüljön New Yorkba, személyes találkozóra John W. Henryvel, a Liverpool FC többségi tulajdonosának a Lexington sugárúton álló, ötvenemeletes felhőkarcolóban lévő irodájába.

A karizmatikus tréner ekkor javában a szabadságát töltötte, amit a Borussia Dortmundtól történt, négy hónappal korábbi távozása után vett ki.

A találkozó előtt Henry mosolyogva mondta a tulajdonosi testület igazgatójának, Tom Wernernek és Mike Gordon elnöknek:

I want to hit for the cycle!

A baseballból kölcsönzött kifejezés azt a ritka bravúrt jelöli, amikor egy ütőjátékos egy mérkőzésen belül single-t, double-t, triple-t és home runt is teljesít.

Ne szaporítsuk a szót: Klopp angol nyelvű előadása lenyűgözte a hallgatóságot. Az edző kisugárzása megbabonázta Henryéket, akik tulajdonképpen már korábban is szerződtették volna a német mágust. Először 2010-ben, amikor Roy Hodgson rossz emlékű menedzseri időszaka a vége felé közeledett, majd egy évvel később újra, Kenny Dalglish második országlásának befejeztével. De az akkor csúcsra járatott Dortmundtól nem lehetett elcsábítani a szemüveges varázslót.

Tudtam az angolok érdeklődéséről, és megtisztelő is volt, hogy egyáltalán felmerült a nevem a Premier League óriásainál (2013-ban a Manchester United is megkörnyékezte Kloppot – a szerk.). De remekül éreztem magam Dortmundban, és nem volt napirenden, hogy elmenjek onnan – mondja az edző a könyvben.

Szóval, október elsején eldőlt Klopp sorsa. Megszövegezték a szerződését, és október 4-én, miután a Liverpool 1-1-et játszott az Everton elleni derbin a Goodison Parkban, és ezzel a tizedik helyre csúszott a tabellán, Brendan Rodgers, a ’Pool menedzsere telefonhívást kapott Mike Gordontól, az FSG elnökétől. Ekkor közölték vele, hogy vége.

A klubnál a játékosok, Jordan Henderson csapatkapitánnyal az élen, már tűkön ültek. Kloppot megelőzte a híre. Október 8-án egy német tévé riportere csöngetett fel Klopp lakására, exkluzív interjú reményében. Nem kellett csalódnia, igaz, az exkluzív interjú mindössze egymondatos volt:

Holnaptól napi huszonnégy órában a Liverpoolé vagyok.

És ez azóta is így van.

Klopp és felesége, Ulla az ötcsillagos Hope Street Hotelbe költözött be, és a férj azon nyomban alá is írta szezononként hétmillió fontos fizetést garantáló, három évre szóló szerződését. (Amit időközben kétszer hosszabbított meg, jelenlegi kontraktusa 2024 nyarán jár le.)

Bemutatkozó sajtóértekezletén azonnal az ujja köré csavarta a mindig igényes és kritikus angol újságírókat.

Van valaki ebben a teremben, aki azt hiszi, csodákat tudok tenni? – kérdezte. – Én csak egy hétköznapi fickó vagyok a Fekete-erdőből. Semmi különleges nincs bennem. Bízom benne, hogy élvezni fogom a munkámat. Már sokat hallottam az angliai sajtóról. Magukon múlik, hogy megcáfolják az értesüléseimet!

Végül elmondta a legfontosabb üzenetét:

Kétkedőkből hívőkké kell válnunk. Ha elhisszük, hogy győzhetünk, akkor képesek is leszünk rá.

És képesek is lettek. A menet közben átvett csapattal 2016-ban a nyolcadik helyen végzett Klopp Liverpoolja, 2017-ben és 2018-ban 4. hely és BL-indulás (az utóbbiban vesztes BL-döntő), 2019-ben BL-diadal (a hatodik a klub történetében) és 97 ponttal megszerzett második hely a PL-ben, majd 2020-ban a klub első PL-elsősége, 99 ponttal!

Volt egy olyan pillanat, amikor a Liverpool FC egyszerre birtokolta a Bajnokok Ligája serlegét, a Premier League bajnoki címét, a klubvilágbajnoki címet és az UEFA Szuperkupát. Ilyen sikert még sohasem ért el korábban a klub, mint Klopp alatt.

Az eredményeknél azonban sokkal fontosabb az a kultúra, amit kialakított a német edző. A szenvedély, a hitelesség és az alkalmazottak, a szurkolók, egyszóval a kisemberek megbecsülésének kultúráját. Amikor 2016 februárjában az FSG a legdrágább jegyek árát 59-ről 77 fontra akarta emelni, a tiltakozó Kop a Sunderland elleni meccs 77. percében egy emberként kivonult a nézőtérről.

És Klopp a szurkolók mellé állt a tulajdonosokkal szemben!

Másnap Henryék visszakoztak, és elnézést kértek a szurkolóktól a meggondolatlan lépésért.

Az ilyen és ehhez hasonló gesztusok emelték Klopp népszerűségét az egekbe, ezért elképzelhetetlen, hogy most, amikor a példátlan sérüléssorozat miatt elúszott a bajnoki cím megvédésének esélye, és a nyolcadik helyen szerénykedik a csapat, sem merül föl a menedzser leváltásának gondolata.

Mert mind a vezetőség, mind a szurkolók bíznak a Bajnokok Ligája megnyerésében, amivel még meg lehet menteni ezt az elátkozott szezont.

Melissa Reddy könyve egy szuszra, egy ültő helyben elolvasható, remek munka. A mindössze 34 éves, dél-afrikai születésű hölgy megszólaltatja az angolul Believe Us: How Jürgen Klopp transformed Liverpool into title winners címmel január 5-én megjelent könyvben a játékosokat, köztük Jordan Henderson csapatkapitányt, jó néhány vezetőt és természetesen magát Jürgen Kloppot. Külön erénye a XXI. Század Kiadó gondozásában megjelent, színes fotókkal bőségesen illusztrált, 287 oldalas könyvnek a remek fordítás, ami Bartók Imrét dicséri. Aki olvasott már az utóbbi években megjelent, magyarra átültetett sportkönyveket, az pontosan tudja, miről beszélek; esetenként borzalmas félrefordításokkal, pongyola megfogalmazásokkal, szakmaiatlan blődségekkel találkozik az óvatlan olvasó.

Szerencsére nem a Higgyetek bennünk című könyvben.

(Melissa Reddy: Higgyetek bennünk; XXI. Század Kiadó, 287 l., 4290 forint)

(Borítókép: Jürgen Klopp ünnepli a Premier League-mérkőzést 2020. január 23-án, Wolverhamptonban. Fotó: Michael Regan / Getty Images)