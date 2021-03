Pep Guardiola videoüzenetet küldött a Vasasnak

Napra pontosan 110 éve, 1911. március 16-án alapult meg a Vasas SC, amelynek alkalmából a Magyar Nemzet Markovits László elnökkel beszélgetett, aki lassan 20 éve, 2002 óta vezeti a sportszervezetet. A sportvezető elmondta: ezúttal kicsit furcsa mód kerül sor az ünneplésre.

Eredetileg az Illovszky-stadionba terveztünk egy nagy családi összejövetelt, de erre a koronavírus-járvány miatt értelemszerűen nem kerülhet sor. Így most az online térben ünneplünk, többek között egy video-összeállításban fújjuk el szimbolikusan a száztíz gyertyát, és Pep Guardiola is küldött egy személyes üzenetet a Vasas családnak.

„Sziasztok! Pep Guardiola vagyok! Szeretnék egy hatalmas gratulációt küldeni a Vasasnak a 110. születésnapja alkalmából! Tudom, hogy Kubala László, aki az én klubom, a Barca történetének egyik legfontosabb játékosa volt, nálatok is játszott, így ő is részese a szép és hosszú történelmeteknek. Hasonlókat kívánok még nektek sok-sok évre. Remélem, hogy egyszer lesz lehetőségem rá, hogy személyesen is jobban megismerjem az országotokat és a klubotokat. Nagy ölelés mindenkinek!” – mondta a videóban Guardiola.

Markovits arról is beszélt, hogy hogyan került képbe a Manchester City menedzsere.