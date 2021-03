Négy Inter-játékos elkapta a koronavírust, szigorítások jönnek

A csapat szerdán jelentette be, hogy Samir Handanovic és Danilo D'Ambrosio is pozitív tesztet adott, ezért a két játékos azonnal karanténba került. Megvizsgálták a többi játékost is, akik közül egyelőre két játékosról hozták nyilvánosságra, hogy szintén elkapták a vírust: Matias Vecino és Stefan de Vrij is megbetegedett.

A fertőzés miatt elhalasztják a Serie A éllovasának szombati, Sassuolo bajnokiját.

A helyi egészségügyi hatóság négy napra bezáratta a csapat létesítményeit, egyúttal az edzéseket is felfüggesztette.

További intézkedés, hogy a klub megtiltotta az összes futballistájának, hogy elutazzanak hazájuk világbajnoki selejtezőire.

Az Internazionale jelenleg 65 ponttal vezeti a bajnokságot, kilenc ponttal megelőzve az AC Milant és tízzel az egy meccsel kevesebbet játszott Juventust.