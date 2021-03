Külföldi önkéntesek sem lehetnek a tokiói olimpián

A szervezők szombaton jelentették be, hogy a koronavírus-járvány miatt más országból nem engednek be nézőket az olimpiára és a paralimpiára sem, hétfőn pedig az önkéntesekre vonatkozó korlátozásokat hozták nyilvánosságra. Muto Tosiro, a szervezőbizottság ügyvezetője egyúttal azt is jelezte, hogy valószínűleg a sportolók rokonaira is vonatkozik majd a tiltás, de ezzel kapcsolatban még nem született végleges döntés.

Az önkéntesek esetében a korlátozás nem érinti majd azokat, akik egy-egy sportágban, vagy egyéb területen szakembernek, specialistának számítanak, ők személyre szóló különengedélyt kapnak a beutazásra. Muto konkrét számot nem közölt, ám helyi lapok úgy tudják, hogy mintegy 500 külföldi dolgozhat a helyszínen a játékok alatt.

Az olimpia és a paralimpia lebonyolításában több mint 110 ezer, köztük nagy számban külföldi önkéntes segített volna.