Meghalt a legpechesebb kosaras szupersztár

Örök vita tárgya, hogy ki a valaha volt legjobb kosárlabdázó azok között, akik sohasem nyertek bajnokságot az NBA-ben. A fiatalabb korosztálynak rendszerint Charles Barkley, Patrick Ewing vagy Karl Malone neve ugrik be, pedig a hétfőn 86 éves korában elhunyt Elgin Baylor valószínűleg valamennyiüknél nagyobb sztár volt, csak kár, hogy őt objektív okoknál fogva nem láttuk játszani – az ötvenes, hatvanas években még nem volt DSF. Hiszen a klubhűség megtestesítője, a Lakers legendája végül is forradalmasította a sportágat, 6 láb 5 hüvelyk (195 cm) magas kis emberként ő vitte a gyűrű fölé a játékot hihetetlen ruganyosságával.

Elgin Baylor halálhírét hétfő délután – magyar idő szerint hétfő este fél tízkor – jelentette be klubja, a Los Angeles Lakers, amelyet tizennégy éves profi pályafutása alatt sohasem hagyott el.

Elgin volt kora szupersztárja – mondta az elhunytról Jeanie Buss, a Lakers elnöke, egyben tulajdonosa. – Egyike volt azon keveseknek, aki már Minneapolisban és még Los Angelesben is csillag volt. Hűséggel szolgálta hazáját és hűséggel szolgálta a Lakerst; tartalékos katonaként sokszor megcsinálta, hogy a hétvégi kimaradásán játszott a csapatban. Visszavonultatott 22-es meze és a STAPLES Center előtt álló szobra örökké emlékeztetni fogja a szurkolókat erre a kivételes sportemberre.

Jerry West, a 82 éves egykori játékostárs így búcsúzott Baylortól:

Szerettem Elgint, akivel több mint tíz évben át játszottam a Lakersben. Sohasem volt olyan klubtársam, mint ő, hatalmas kosaras volt, és még nagyobb ember. Szomorú nap ez nekem és Elgin családjának.

Baylort 1977-ben iktatták be a Hírességek Csarnokába, a Hall of Fame-be, teljes joggal, hiszen nyolc alkalommal jutott be vezérletével a Lakers az NBA döntőjébe. Más kérdés, hogy ott mind a nyolcszor alulmaradt, hétszer a Boston Celtics, egyszer pedig a New York Knicks csapatával szemben. Aztán amikor az 1971–1972-es szezon elején, kilenc mérkőzés után már feladta a küzdelmet az állandó térdsérülésekkel, és visszavonult, a Lakers azonnal bajnok lett az idény végén… A klub hálából és pályafutása elismeréseképpen ajándékozott neki egy gyűrűt, de hivatalosan nem járt neki a bajnoki címet jelző bizsuból.

Visszavonulása után 1974-től a New Orleans Jazz edzőjeként dolgozott, majd 1986-ban elszegődött a városi rivális, a Clippers alelnökének, amely posztot 22 éven át, 2008-ig betöltötte.

A 83 éves Oscar Robertson mondta róla:

Pontgyáros, cselgép nem volt hozzá fogható. Az 1962-es NBA-döntő egyik meccsén hatvan pontot dobott a Celticsnek. Ez volt a legfantasztikusabb egyéni teljesítmény, amit valaha láttam.

Csak éppen nem 60 pontot dobott Baylor azon a meccsen, 1962. április 14-én, hanem 61-et, plusz még lekapott 22 lepattanót. Így:

Ennél a 61 pontnál többet sem azelőtt, sem azóta nem dobott senki NBA-döntőben.

Baylort az 1958-as drafton 1-es sorszámmal húzta ki a Lakers, és azonnal ő lett az év újonca. 11 alkalommal játszott All Star-gálán, az 1959-esnek ő volt az MVP-je. Tízszer beszavazták az idény legjobb ötösébe, az All NBA Teambe. Pályafutásának átlaga – 27,4 pont és 13,5 lepattanó – lenyűgöző.

Egyéni pontrekordja, a 71 pont ugyancsak – ez abszolút NBA-csúcs volt mindaddig, amíg Wilt Chamberlain 1962. március 2-án meg nem javította.

Az a bizonyos 71 pontos meccs 1960. november 15-én a New York Knicks ellen:

Csak hogy még fantasztikusabb legyen Baylor aznapi produktuma, mellé tett 25 lepattanót is.

Baylor egyébként három szezonban is 30 pontnál magasabb átlagot hozott össze, mégsem tudott sohasem gólkirályi címet szerezni, nem csoda: pályafutása részben vagy teljesen egybeesett olyan óriásokéval, mint Bob Pettit, Wilt Chamberlain, Rick Barry, Jerry West vagy Kareem Abdul-Jabbar. Manapság a harmincas átlaggal simán leverne mindenkit.

Ilyen név, hogy Elgin, nincs a naptárban, de akkor mégis honnan jött? Nos, amikor a kis Baylor 1934. szeptember 16-án megszületett, édesapja, John ránézett az arany zsebórájára, hogy rögzítse magában, mennyi az idő. Az óra márkája Elgin volt, és a papa úgy döntött, ez lesz a kisfiú keresztneve.

Az óramárka tulajdonosai hálásak lehetnek Baylor Seniornak, ennél jobb reklámot nem is kaphattak volna.

(Borítókép: Elgin Baylor. Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary)