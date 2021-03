Milák túl a depresszión, már-már csúcsformában

Milák Kristóf az 50 méter gyors (22.19 mp), a 200 méter pillangó (1:51.40 p) és a 400 méter gyors (3:48.92 p) után a 100 méteres gyorsúszást is megnyerte az országos bajnokságon – közben szerdán még az 50 méter pillangón is szerzett egy ezüstöt 23.50 másodperces egyéni csúccsal, a 4x200-as gyorsváltó hajráembereként pedig 1:44.86-ot repesztett –, a Duna Arénában. A „királyszámban” ráadásul 48.00 másodperces idejével megjavította Németh Nándor országos csúcsát. Ja, és ez a világ idei legjobb eredménye!

A finálé után Milák Kristóf némi szusszanás és a szponzormatricák kötelező felragasztása után értékelt:

Végre jól sikerült a rajtom meg a fordulóm, majdnem elharaptam a számat, annyira erőlködtem. Azt tudtam, hogy az utazósebességem nekem a legjobb, ezért csak a rajtra és a fordulóra kellett figyelnem. Ha azt nézem, hogy kerek 48 másodpercet úsztam, akkor szerintem mindkettő jól sikerülhetett. Viszont! Nagyon szerettem volna bemenni 48 másodperc alá. Úgyhogy szomorú vagyok, mert azt akartam, viccen kívül, hogy én legyek az első magyar úszó, akinek száz gyorson 47-tel kezdődik az ideje. Oké, még mindig lehetek, de már nem ma! Én most szerettem volna bemenni negyvennyolc alá. Kétszázon a váltóban nagyon jót úsztam, szeretnék egyéniben is 44-gyel kezdődő időt jönni szombat reggel is!

Ma 23.06-ra kezdtem, ami szerintem lassú kezdés, örültem volna, ha 22.5-re tudok kezdeni, ahogy a 4x200-as gyorsváltóban is 22.5-re kezdtem. Nem tudom, akkor valahogy elvitt a hév, mert a csapatért kellett úsznom, és az mindig más, az jobban motivált. Túl vagyok a 400 gyorson, a 100 gyorson, még hátra van a 200 gyors, azt is célba veszem. Addig még fel kell töltődnöm, sokat kell pihennem.

Az Index kérdésére, vajon eldöntötte-e már, hogy a májusi budapesti Európa-bajnokságon mely számokban indul, így felelt:

Nem, még nem. Majd, ha vége ennek az országos bajnokságnak. Igazából még azt sem tudom, milyen lesz az Eb időbeosztása, nem is foglalkozom vele. Majd összerakunk valamit. Ami csak belefér, minél többet. Azért az egy csúcsterhelés lesz, nem lesz annyi rápihenés. Nagyon sokat el akarok vállalni: 400 gyorsot, 200 gyorsot, 100 pillét, 200 pillét, mint az ob-n, no meg a váltókat. Azért ötvenes számokat fölöslegesen nem vállalok be. Minden attól függ, hogyan követik egymást a döntők.

Végül megkérdeztük, ha a csúcsformája száz százalék, akkor most körülbelül hány százalékos formában van.

Igazából még nincs meg az a csúcsállapot, olyan nyolcvan-kilencven százalékos formában lehetek. Az olimpiáig még hátra van négy hónap, és ott Tokióban 110 százalékot kell teljesítenem. A kedvem megvan, nem úgy, mint tavaly ősszel, imádok versenyezni. A depressziómnak vége, már nyoma sincs, mindenki tudja, mi volt az oka. A koronavírus…

Selmeci Attila, Milák edzője – ez sem mindennapos – abszolút elégedett volt tanítványa produkciójával:

Kristóf nagyon jó passzban van, aki most akar vele interjút készíteni, annak szerencséje van. Jól úszik, ilyenkor kenyérre lehet kenni. Tegnap, amikor délután úsztuk az előfutamot (Így, többes szám első személyben, már csak ilyenek az edzők, azonosulnak a tanítványukkal – a szerk.), nagyon rosszul úszott. Rossz volt a rajtja, eleve bennragadt, a fordulója lassúra sikeredett, a forduló után rosszul jött ki a faltól, úgyhogy nem voltam vele megelégedve. Ráadásul lassan is kezdett, 23.59 másodpercre. És mondtam neki, hogy ennél te sokkal jobbat tudsz. Tegnap fáradt volt, a 400 méter gyors döntője sokat kivett belőle, hiába, az az egyik legnehezebb szám. Bármennyire gyorsan regenerálódik is, azért ő is csak emberből van.

Még ha néha ebben kételkedünk is, jegyeztem meg.

Igen… Szóval, biztos voltam benne, hogy ma délelőtt, kipihenve sokkal jobbat úszik. Tehát azt mondtam neki, el kell tudnod kezdeni 23.00-ra. Ha ez sikerül, akkor egyéni csúcsot fogsz úszni, mondtam neki, megjavítod a legjobb eredményedet, a 48.77-et. El is kezdte 23.06-ra, a második ötvene pedig óriási volt! Hetvenhét századdal megjavította az egyéni csúcsát, ami száz méteren óriási bravúr. És az országos csúcsot is megdöntötte. Ez hibátlan úszás volt, ahogy a nagykönyvben meg van írva.

