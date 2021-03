Sokat javult a kórházban kezelt Bognár György állapota

Mivel a szekszárdi kórházban ápolt Bognár Györggyel nem tudtunk telefonon beszélni – nem reagált hívásunkra –, feltárcsáztuk Haraszti Zsoltot, a tolnai NB I-es klub ügyvezetőjét.

Nem annyira súlyos már Bognár György állapota, már oxigén nélkül is tud lélegezni – újságolta örömmel a sportvezető. – A javán már túl van, szerintem a hét végén kiengedik Gyurit. Reméljük, mihamarabb leülhet a kispadra.

Haraszti szavaiból kiderül, nem véletlenül kellett kórházba szállítani a csapat edzőjét.

Gyuri nagyon fáradt, azért is nem veszi fel a telefont, én is csak hétfőn tudtam vele beszélni először – mondta. – Minden kimeríti, még a beszéd is. Valóban kritikus volt az állapota, de hála istennek, már túljutott a nehezén. Úgy tudom, a héten hazaengedik a szekszárdi kórházból.