Lindsey Vonn sebésze operálta a magyar síző törött lábát

Keddre is megmaradt a kora nyári idő a liechtensteini Malbunban, az alpesi sízők Hungarian Open elnevezésű versenyén, a magyar nemzetközi bajnokságon, amelyen 18 ország sízői álltak rajthoz, köztük a sportágban hagyományosan domináló svájciak, osztrákok, liechtensteiniek, de olyan távoli országok sportolói is megmutatták tudásukat, mint Új-Zéland vagy Ausztrália.

A szállodánk mögötti lejtőn kialakított pályát nem a magyar, hanem a helyi szakemberek tűzték ki, és ennek később még lesz jelentősége. Nappal hiába emelkedik 18-20 fokig a hőmérő higanyszála, éjjel keményen fagy, és betonkeménységűre tömörül a hó, amit már nem is lehet hónak nevezni, sokkal inkább jégnek.

Kedden óriás-műlesiklásban versenyeztek a sízők, a hölgyek kezdték a versenyt, és mindjárt az első induló, az idei kétszeres (GS és szlalom) magyar bajnok, a 18 éves Tóth Zita el is szállt. De gyorsan kiderült, nem egyedi esetről volt szót, a 24 indulóból heten tudtak mindkét futamban célba érni, köztük három magyar lány, a vége felé rajtoló, így már jóval óvatosabb, biztonsági futást bemutató Majtényi Hanna, Junia Brigitta és a székelyudvarhelyi Kiss Anna Jázmin. Közöttük ez is lett a magyar nemzetközi bajnoki sorrend.

Kockáztattam, mert ahhoz, hogy javítsak a FIS-pontjaimon, gyors pályát kellett volna mennem, full gázon kell síelnem, és a sportban benne van az is, hogy az ember kiesik. Velem most ez történt. Amúgy elégedett vagyok magammal, már úgy értem, hogy addig, amíg ki nem estem. Hogyha ezt lehet mondani. Ha attól a kis apróságtól el lehet tekinteni. Később a fiúknak azért ment jobban, mert az ő izomzatuk erősebb, és jobban ki tudták állni azokat a szituációkat, amit nekünk nem sikerült. Az első futamban a laposnál volt egy keresztkád, tehát mélyedés, ami eldobott, amire nem számítottam, hiszen egyes rajtszámmal indultam, biztosan a tegnapi edzés után maradt ott. A másodikban volt egy kis letörés, ahol elfordultam, mondhatni csináltam egy 360 fokos fordulatot. Ez utóbbi az én technikai hibám volt, az elsőről nem tehettem. Szerdán a műlesiklásban is kockáztatni fogok. Ott kissé lassabb a tempó, de gyorsabban jönnek a kapuk – nyilatkozta a 18 éves síző, Tóth Zita.

A férfiaknál a várakozásnak megfelelően a magyar bajnok, a banszkói ifjúsági világbajnokságon is helytálló Ury Bálint volt a leggyorsabb a magyarok között, de nem volt elégedett a teljesítményével, mert elmondása szerint többször is hibázott. Az utolsó előtti futó, a csíkszeredai Pál Krisztián a nyolcadik kapunál hatalmasat bukott, és amikor a bemondó arról kezdett beszélni, hogy várják a mentőhelikoptert, már tudtuk, hogy nagy a baj. Amikor a hómobil lehozta Krisztiánt a rajthoz, és hordágyon betették az elsősegélynyújtó házikóba, megtudtuk, hogy eltörött a 17 éves srác jobb sípcsontja. Hamarosan megérkezett a mentőhelikopter, és az időközben infúzióra kötött fiatalembert elszállították a svájci Churba, az ottani speciális kórházba.

A második futamban is Ury volt a jobbik magyar, Beszterczey Kristóf kivételével a többiek kiestek, így csak két honfitársunk tudott felállni a dobogóra.

Az ifjúságiak versenyében már óvatosabbak voltak a versenyzők, itt Ury Bálint, Kékesi Márton, Nagy Bence sorrend alakult ki a „hazaiak” között.

Ury Bálint nyilatkozata:

Kékesi Márton:

Nagy Bence:

Nekem nehezen indult a szezon, novemberben, decemberben összeszedtem két térdsérülést, és most már a szezon vége felé a térdem nem tolerálja olyan jól a gyűrődést, most is eléggé be van dagadva, vizesedve. Az első versenyen sajnos kiestem, a második viadal első futamában nagyon óvatos voltam, most a zárófutamban meg tudtam mutatni azt, ami bennem van – nagyon kevés edzéssel.