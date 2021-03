Schmidt Mária alapítványa megrajzolta Puskás Ferenc életét

Képregény készült Puskás Ferenc életéből, amelyet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány adott ki.

– olvasható a képregényben a Terror Háza YouTube-csatornájára feltöltött videó tanúsága szerint.

A Terror Háza online webshopjában azt is leírták, hogy a képregényt a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány adta ki, amelynek főigazgatója Schmidt Mária.

Igen, volt idő, amikor a politika még azt is meg akarta szabni, kit szeressünk, és kit ne, kire nézzünk fel, és kire ne. Mi azonban továbbra is szerettük Öcsit, ahogy ő is visszavágyott hozzánk a távolból