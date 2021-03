Csodálatos visszatérés a malbuni síparadicsomban

Szerdán a műlesiklással folytatódott a liechtensteini Malbunban a Hungarian Open, a magyar nyílt alpesisí-bajnokság. Az idő továbbra is valószínűtlenül verőfényes, már kezd hámlani a résztvevők, versenyzők, pályakijelölők és szövetségi emberek homloka. Aki esetleg csak hírből hallott arról, hogy alpesi körülmények között, havas háttér mellett égetni tud a nap, az most saját bőrén tapasztalja, mennyire így van ez.

Egyvalaki viszont szobafogságra van ítélve, mégpedig a kedden az óriás-műlesiklás közben lábtörést szenvedő Pál Krisztián, akit a churi (Svájc) kórházban meg is operáltak. De már sokkal jobban van, és hamarosan hazaengedik.

Kedden délután három óra tájban megoperáltak – mondta lapunknak telefonon a 16 éves csíkszeredai srác. – Azt mondták az orvosok, nyílt törés, össze kellett csavarozni a törött sípcsontot, de szerencsére a műtét után el tudtam aludni, és jelenleg nincsenek fájdalmaim. Tudom mozgatni a lábujjaimat, a bokám és a térdem is. Ha minden jól megy, hat hét múlva eltávolítják a sínt, és három hónap múlva már minden segédeszköz nélkül tudok majd járni, újrakezdhetem a sportolást. Abban bízom, hogy nem fogok félni a lejtőn sízés közben, de hát ez majd csak akkor derül ki, ha újra sílécet csatolhatok.

Krisztián még arról is beszélt, hogy édesapja szerda hajnalban már elindult a fiáért kisbusszal, este Budapesten alszik, és csütörtökön már meg is érkezik Churba, hogy hazavigye a fiát, akit addigra az orvosok megtanítanak mankóval járni.

Megható volt rápillantani Krisztián Facebook-oldalára, amit a Malbunban versenyző sporttársai elárasztottak jókívánságaikkal.

No de vissza Liechtensteinbe! A szerdai műlesiklást is nagyszerűen előkészített pályán bonyolították le, köszönet és elismerés ezért a nyolcvanas, kilencvenes évek válogatott sízőinek, akik szabadidejüket feláldozva jöttek ki Malbunba társadalmi munkában segíteni a szövetségnek és a mai utódoknak.

A felnőtt férfiaknál Kékesi Márton – aki a maga 25 évével a magyar csapat korelnöke – kivágta a rezet, két évvel ezelőtti térdszalag-szakadásából immár végképp felépülve visszanyerte régi formáját, sőt elmondása szerint még a mérvadó FIS-pontszámán is javítani tudott. Ha lehet így fogalmazni: a miskolci testnevelő tanár jobb, mint valaha.

Volt egy hosszú rehabilitációm, ami minőségileg nagyon jól sikerült, és sok mindenben fejlődtem. Nekem ez többet adott, mint amennyit elvett, igaz, kevesebbet tudtam edzeni – mondta Marci az Indexnek. – De most a szezon végére beérett az a sok munka. Az eddigi legjobb eredményemet értem el szlalomban, és a pontszámomon is tudtam javítani, ez a 46,76 pont, az egyéni csúcsom. Ezzel a ranglistán is előre fogok lépni. Nagyon jó visszajelzés ez nekem. Szeretem a nehéz pályákat, ez a pálya kihívást jelentett, a hó is sokat változott, volt benne meredek szakasz is. Próbáltam összerakni két jó futamot, és most végre sikerült. Januárban végeztem a Testnevelési Egyetemen, még nem dolgozom testnevelőként, de benne vagyok bizonyos projektekben az egyetemen. Még több, havon töltött napra lenne szükségem az előrelépéshez, több száz euróba kerül egyetlen nap síelés az edzővel, a szállással, az utazással együtt, bár van egy szponzorom, a magyar márkájú sí, az Explosiv, amit ennek az emlékversenynek a névadója, Kovács Barnabás fejlesztett ki, és én viszem tovább ezt a brandet.

Hogy vajon meglepetés-e, hogy Kékesi megelőzte az első napon óriás-műlesiklásban győztes Úry Bálintot? Ezt mindenki döntse el maga. Végtére is Kékesi olimpikon, ott volt Pjongcsangban, és sérülése előtt nagyszerű síző volt. Úgy tűnik, most már a sérülése után is az.

11 Galéria: Csodálatos visszatérés a malbuni síparadicsomban Fotó: Gáll Anna / Index

Mindenesetre a 17 éves Úry a nap második versenyében, az ifjúságiak között előbb az első futamot nagyon elszúrta, és annyira elment a kedve az egésztől, hogy nem is akart kiállni a másodikra, sérültet akart jelenteni. Amikor ezt megtudta egyik edzője, Szepesi Bertold, ellentmondást nem tűrően rápirított a fiatal srácra:

Olyan nincs, hogy nem állsz ki, az nem te lennél, ha meghátrálnál!

Nem tudni, ez hatott-e Úryra, de 44,53 másodperccel az egész mezőny legjobb második futamát vágta ki – meglehet, dühből –, és utána önkritikusan csak annyit mondott:

Kár lett volna ezt kihagyni...

A hölgyeknél a 18 éves Tóth Zita az első napon, a GS-ben kétszer is elszállt, szerdán jobban vigyázott, és a felnőtteknél, valamint az ifjúságiaknál is a legjobb magyarnak bizonyult. Különösen a fiataloknál az összesítésben elért hatodik helye értékes, amit az első futamban produkált, arra mindenki felkapta a fejét: a harmadik legjobb időt repesztette 46,34-gyel, és bár a másodikban volt egy-két hibája, a hatodik hellyel sem kell szégyenkeznie.

A második futamban rámentem a végső győzelemre, a tőlem megszokottnál is többet kockáztattam, ezért csúsztak be hibák, de sebaj. Ezen a szokásomon már nem fogok változtatni, a biztonsági versenyzés nem az én műfajom – mondta.

Robert Žan, a magyar válogatott szlovén szövetségi kapitánya dicsérte versenyzőit:

Remekül szervezett verseny volt a liechtensteiniek segítségével. Ami a teljesítményeket illeti, komoly potenciál van a fiatalokban és a nem annyira fiatalokban is, Bálintban, Zitában, Marciban és a többiekben. Pál Krisztiánnak mielőbbi gyógyulást kívánok. Az előrelépés útja a sok edzés, és úgy látom, ehhez az új elnökség minden segítséget megad. Augusztusban kezdtem meg a munkát a kerettel, persze az eredmények csak egy-két év múltán mutatkoznak. Szeretném a következő szezonban is folytatni a megkezdett munkát Magyarországon. Kékesire külön is felhívnám a figyelmet, rengeteg energia szorult belé. Persze ő is követett el hibákat, de hát a világ legjobbjai is szoktak hibázni. Ismétlem, szerintem jó úton járunk. A legnagyobb lemaradás nem is annyira a technikában van, hanem a fizikumban. A modern sízés az erőn múlik. És ehhez nem kell több időt a havon tölteni, az erőt nyáron a tornateremben lehet megszerezni. Úgyhogy nyáron is kemény munka vár a válogatott keret tagjaira.

A versenyt megtekintette Urs Lehmann, a svájci szövetség elnöke, akivel Fürstner József, a magyar szövetség elnöke Cortina d’Ampezzóban, az idei világbajnokságon kötött barátságot. Lehmann valaha legendás síző volt, az 1993-as moriokai világbajnokságon megnyerte a lesiklást.

Nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhettem Malbunban a magyar válogatottat, meggyőződésem, hogy versenyzőik hamarosan felzárkóznak a nemzetközi mezőny derékhadába. Ritkaság az ilyen színvonalasan rendezett verseny, amit a magyar és a liechtensteini szövetség összehozott. A csodálatos időjárás már csak hab a tortán – mondta a svájci elnök.

Lechmann részt vett az eredményhirdetésen liechtensteini kollégájával, Alexander Ospelttel. Utóbbi nem mellesleg a verseny egyik szponzorcégének is a tulajdonosa.

Hungarian Open, műlesiklás, férfiak:

1. Delio Kunz (svájci) 1:27.33 perc, 27,70 FIS-pont

2. Nick Spoerri (svájci) 1:27.78 p, 31,46

3. Reto Maechler (svájci) 1:28.32 p, 35,88

...8. Kékesi Márton 1:29.62 p, 46,76

...10. Úry Bálint 1:30.69 p, 55,79

11. Trunk Tamás 1:31.09 p, 59,13

...14. Nagy Bence 1:31.75 p, 64,65

(Valeri Dávid, Beszterczey Kristóf és Hozmann Rudolf nem tudta befejezni a versenyt.)

Nők:

1. Charlotte Lingg (liechtensteini) 1:35.48 perc, 33,34 FIS-pont

2. Anuk Braendli (svájci) 1:35.65 p, 34,64

3. Petra Unterholzner (osztrák) 1:36.05 p, 37,70

...10. Tóth Zita 1:37.65 p, 49,93

...15. Majtényi Zita 1:43.75 p, 96,57

...19. Junia Brigitta 1:47.21 p, 123,02

(Kiss Anna Jázmin és Hozmann Szonja nem tudta befejezni a versenyt.)

Ifjúsági verseny (felnőttek részvételével is)

Fiúk:

1. Delio Kunz (svájci) 1:27.47 perc, 28,32 FIS-pont

...16. Úry Bálint 1:31.41 p, 61,12

...19. Trunk Tamás 1:32.55 p, 70,72

...22. Beszterczey Kristóf 1:35.08 p, 91,83

23. Valeri Dávid 1:35.33 p, 93,92

(Hozmann Rudolf, Kékesi Márton és Nagy Bence nem tudta befejezni a versenyt.)

Lányok:

1. Sarah Zoller (svájci) 1:35.84 perc, 38,21 FIS-pont

...6. Tóth Zita 1:36.84 p, 45,83

...16. Majtényi Hanna 1:43.21 p, 94,35

17. Junia Brigitta 1:43.24 p, 94,57

18. Kiss Ann Jázmin 1:43.43 p, 96,02

(Hozmann Szonja nem tudta befejezni a versenyt.)

Csütörtökön nemzetközi FIS-versennyel fejeződik be a háromnapos monstre program itt Malbunban.

(Borítókép: Gáll Anna / Index)