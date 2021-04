Több békéscsabai röplabdajátékos koronavírus-tesztje lett pozitív

Nem várt akadályokba ütközött a Békéscsabai Röplabda SE felkészülése a hétfői bajnoki mérkőzésre, miután több játékos esetében felmerült a koronavírus-fertőzés gyanúja. Erről a sportegyesület számolt be közösségi oldalán.

Minden csapattagon elvégezték PCR-tesztet, amelynek az eredménye több játékos esetén is pozitív lett. Erről előírás szerint tájékoztatták a Magyar Röplabda Szövetséget és a döntőbe került ellenfelüket, a Fatum Nyíregyházát.

A keret több tagja küzdött már korábban is járvány okozta megbetegedéssel, és most további két sportolóról derült is, hogy megfertőződtek, így veszélybe került a hétfői bajnoki mérkőzés is.