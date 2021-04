Nagy múltú, patinás klub a DVTK, sok tekintetben a legnagyobb vidéki fellegvára a sportnak. Dinamikusan fejlődik, amit mutat a három évvel ezelőtt átadott új stadion, az annak szomszédságában létrehozott akadémia, a még épülő multisportcsarnok, valamint az egyedülálló Medical Centrum. Az eredmények viszont nem nagyon jönnek, de az új tulajdonos érkezésével ez rövid és hosszú távon is vátozhat. Körbejártuk a teljes komplexumot, valamint Sántha Gergely klubelnökkel is beszélgettünk a váltásról, a jelenről, a stratégiáról, és hogy mi történik, ha a DVTK idén kiesik az OTP Bank Ligából.

Hiába tartozik egy klub kötelékébe számtalan sportág, mert ha a futball is köztük van (és hazai viszonylatban magas szintet képvisel), akkor annak sikerességéről ítéli meg a közvélemény az egyesületet. A labdarúgás toronymagasan az első számú sport itthon, az mozgatja meg a legnagyobb tömeget, és azt is nézik a legtöbben a televízióban.

Miskolcon ez különösen igaz, a futballcsapat átlagnézőszáma tavaly a 2. legmagasabb volt az NB I-ben a Ferencváros mögött, a Fradin kívül az egyetlen csapat, amely 4000 fölötti értékkel büszkélkedhet.

Annak ellenére, hogy az eredmények jócskán elmaradnak, hiszen a Diósgyőr évek óta a kiesés ellen harcol, többször is csak az utolsó fordulóban sikerült kivívnia a bennmaradást, pedig egyik szezon előtt sem ezt tűzték ki elérendő célnak. Idén ráadásul még nagyobb a gond, a csapat utolsó jelenleg, szombaton pedig egy rendkívül fontos mérkőzésen 2–0-ra kikapott a Zalaegerszeg otthonában. Mindez már ottjártunk után történt, de a helyzet már akkor sem volt rózsás.

Sántha Gergely elnök viszont jóval nagyobb távlatokban gondolkodik, a tulajdonosváltás tőkeinjekciót is jelenthet a klubnak. De vajon tényleg Mészáros Lőrincről van szó, ahogy arról a korábbi híresztelések is szóltak?

15 Sántha Gergely (középen) két klublegenda, Veréb György (balra) és Tatár György (jobbra) társaságában, akik tagjai voltak a DVTK Aranycsapatának Galéria: DTVK (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

„Az új tulajdonos egy frissen alapított gazdasági társaság, aminek a többségi tulajdonosa Dr. Magyar Mátyás, a kisebbségi tulajdonosa pedig egy, a Hódút Kft.-hez köthető cég, amely a DVTK financiális hátterét biztosítja. Ez a cégjogi háttér. Az új tulajdonos kapcsolatrendszere lehetőséget teremt arra, hogy az egész észak-magyarországi régiót elérjük, és további támogatókat szerezzünk.

Évekkel ezelőtt elkezdtünk egy regionális multisportklubot építeni, aminek a célja az, hogy ne csak Miskolcon legyünk jelen.

Együttműködünk a salgótarjáni és az egri labdarúgóklubbal, a Sajóvölgye Focisulival, és a kassai labdarúgóklubnak is mi vagyunk a legnagyobb tulajdonosa. Rendkívül büszkék vagyunk arra is, hogy a regionálisan működő labdarúgórendszernek is köszönhetően másfél évvel ezelőtt a klubunk is megkapta a kiemelt labdarúgó-akadémia státuszt a belga Double Pass minősítő cég értékelését követően, illetve pár hete a partnerklubjaink kivétel nélkül elnyerték a B szintű tehetségközpont címet.”

De vajon ez az új, szélesebb kapcsolatrendszer közvetlen pénzforrást jelenet, esetleg a taóból is több folyhat be?

A taónak az utánpótlás finanszírozásáról kell szólnia, az akadémiai státusznak és a taofinanszírozásnak köszönhetően az utánpótlás finanszírozása kiemelkedő szinten van nálunk. Az egyéb forrásokat illetően az előző tulajdonos a magánvagyonából fordított komoly összegeket a klubra, a jelenlegi tulajdonos által biztosított források jóval nagyobb mozgásteret biztosítanak, viszont ahhoz, hogy a következő szintre léphessünk, elengedhetetlen a regionális összefogás. Ehhez szükségünk van a terület vezető gazdasági szereplőire, akiknek viszont látniuk kell, hogy ez a sportklub fontos a régióban élő embereknek, ezért építjük a DVTK sportbrandet

– mondja Sántha. Hozzáteszi, hogy Észak-Magyarországon jóval nehezebb az élet az ország fejlettebb részeihez képest, és a szurkolókat minden tisztelet megilleti, hiszen amikor nincs járványhelyzet, megveszik a jegyeket, a bérleteket, a merchandising termékeket. Mint mondja, itthon a DVTK-é a legkomolyabb és legkeményebb szurkolói bázis, ami a támogatók számára is vonzó lehet. Vannak olyan vállalatok, amelyeknek az szimpatikus, hogy más sport is megtalálható náluk, legyen szó látványsportról vagy akár egyéni olimpiairól.

15 Célegyenesben a munkálatok a multisportcsarnokban Galéria: DTVK (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Nemcsak a multisportklub épül, hanem az ehhez tartozó csarnok is, amit a tervek szerint nyáron adnak át. Betekinthettünk ide is, a csarnok a női kosárcsapat, az Aluinvent DVTK új otthona lesz. És annál jóval több, hiszen rendkívül sokféleképpen átalakítható a majdnem 7600 négyzetméteres létesítmény. Ebből 3500 négyzetméter lehet maga a küzdőtér, amit igény szerint lehet variálni.

Használhatják kézilabda-, röplabda-, tenisz-, futsal- és akár floorballpályaként is, de mindenféle küzdősportnak, vívó- és tornaversenyeknek is otthont adhat.

És akkor még nem beszéltünk a nem sportos rendezvényekről.

A maximum 3500 fős nézősereg kiszolgálásáról négy büfé gondoskodik, a sportolók 12 öltözőt és két extra edzőtermet vehetnek igénybe.

A küzdőtér természetesen osztható, így egyszerre több sportág képviselői is edzhetnek vagy meccsezhetnek.

A csarnokban a 2. emeleten találtható a VIP-rész saját büfével, tárgyalóteremmel, lelátókkal, valamint szintén ezen az emeleten kerülnek kialakításra a skyboxok.

Az viszont biztos, hogy a jégkorongozók, azaz a Jegesmedvék nem költöznek át ide a városi csarnokból, de jelenleg talán nem is ez a legégetőbb kérdés annál a szakosztálynál. Hanem az, hogy hol indul jövőre a csapat.

„Ez egy megfontolandó kérdés. A sportra is rányomta a bélyegét a világjárvány, több támogatónk úgy sem tudta teljesíteni a vállalásait, hogy aláírt szerződésünk volt.

Szeretnénk a jégkorongozóknál a és női kosárlabdában is elnyerni az akadémiai státuszt, ami szintén egy hosszú távú cél.

Jégkorongban újra kell gondolni a sportszakmai célokat, de amennyiben – a szakosztályvezetéssel egyeztetve – az a döntés születik, akkor a magyar bajnokságban a bajnoki címért fogunk küzdeni. Az elmúlt éveink a Tipsport-ligában tanulságosak voltak, megnézzük, hogy az ottani szereplés mennyit tett hozzá a klubhoz és a magyar jégkorongnak a fejlődéséhez, ezt követően hozzuk meg a döntést” – közölte a klubelnök.

15 Zekić mester figyeli az edzést Galéria: DTVK (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

Következő utunk az akadémiára vezet, melynek pályáján épp a felnőtt futballcsapat edz. A vezetőedző, a horvát Zoran Zekić fentről, az épület tetejéről vezényli a taktikai tréninget. Ha kell, dicsér, ha kell, bosszankodik, de a hidegvérét többnyire megőrzi, és velünk sem érezteti, hogy nemkívánatos személyek vagyunk a foglalkozáson.

Körülnézünk az akadémia épületében is. Konditermek, mentálhigiénés szobák, videóelemző helyiségek is megtalálhatók itt, azaz az infrastruktúra abszolút megvan ahhoz, hogy a fiatalok és a felnőttek is kihozzák magukból a maximumot.

A nagycsapatnak viszont évek óta nem megy, és egyre nehezebb elképzelni, hogy jövőre is tagja lesz az NB I-nek.

„Ha megnézzük az elmúlt 3 évet, az utolsó fordulókban a mezőny 40%-a a bennmaradásért küzdött. Van három, kiemelkedő lehetőségekkel rendelkező csapat, a többieknél nagyjából hasonlóak a feltételek, köztük mindig nagy a verseny. Egy 2-3 meccses győzelmi széria döntően befolyásolhatja a tabellát. De nézzük meg a DVTK 110 évét: a klub több időt töltött az NB II-ben, mint az NB I-ben, és amikor nem voltunk az első osztályban, akkor az éppen 16 csapatos volt. Most 10 éve vagyunk itt, ami a leghosszabb sorozat a klub történetében. Egy klub felépítésénél fontos, hogy amint változik az edzők személye, amit létrehozott egy stáb, és ami működőképes, azt ne romboljuk le.

A fejlettebb futballkultúrákban ez úgy működik, hogy van egy hosszú távú elképzelés, amitől a részeredményektől függetlenül sem térnek el.

Az utánpótlásnál mi is ezt próbáljuk megvalósítani, minden korosztályban van legalább egy válogatott játékosunk, az NB I-ben is az a cél, hogy felépítsünk egy hosszú távon végigvihető és eredményes stratégiát. Persze fontos a pillanatnyi eredményesség, és ezért is dolgozunk, de a hosszú távú terveken akkor sem változtatunk, ha véletlenül visszacsúsznánk az NB II-be, hiszen ebben az esetben az azonnali visszajutás a cél, amihez a tulajdonos biztosítja a szükséges anyagi forrásokat. A stratégiai iránytól nem térünk el egy pillanatnyi megbicsaklás esetén” – ismertette a klub elképzeléseit Sántha még a zalaegerszegi vereség előtt.

Hozzáteszi, a tervük az, hogy középtávon olyan csapatot építsenek, ami stabilan az NB I első felében szerepel.

Tény, hogy eredményesség szempontjából nem most éli fénykorát a klub, hiszen a Jegesmedvék utolsó előttiként végeztek az egyébként igencsak erős szlovák bajnokságban, a női röplabdások az MTK-val vívnak párharcot az Extraligában maradásért, a női kosarasoknak pedig a legjobb négy között ért véget a menetelés. Igaz, ott Európa egyik legjobb csapata, a Sopron múlta őket felül.

15 Ez nem videójáték, hanem elemzés Galéria: DTVK (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

De vajon verhetők-e egyáltalán?

„Idén sikerült ezüstérmet szereznünk a Magyar Kupában, de a kupagyőztes és többszörös bajnok Sopronnak kiemelkedőek a lehetőségei. Megfelelő sportszakmai munkával, anyagi háttérrel, és amennyiben összejön az a regionális összefogás, amiben reménykedünk, akkor nem lesz lehetetlen, hogy felvegyük velük a harcot, és a nemzetközi porondon is eredményeket érjünk el. Az alapok megvannak, most épül az európai szintű multisportcsarnokunk, az infrastrukturális körülmények kiemelten rendelkezésre fognak állni. Az egész sportágnak jót tenne, ha nem egyszereplős lenne a bajnokság, és mi tenni is szeretnénk ezért.”

Látogatásunk után néhány nappal látott napvilágot a hír, hogy Mészáros Lőrinc nemrég megalapította az Észak-magyarországi Fejlesztési Zrt.-t, melynek Sántha Gergely lett a vezérigazgatója.

Utólagos érdeklődésünkre a klubelnök megerősítette az információt, arra a kérdésre pedig, hogy ez lenne-e az a „kapcsolatrendszer”, amely behozná a támogatást, elmondta, hogy a cég arra hivatott, hogy a térségben rejlő, eddig kiaknázatlan erőforrásokat és lehetőségeket feltérképezze. Erre rímel egyébként Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 2020 eleji bejelentése, miszerint létre kell hozni a Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc–Szolnok-tengelyű észak-magyarországi gazdasági övezetet, hogy elősegítse a térség fellendítését.

Sántha hozzátette, hogy a futballcsapatnál nem, a többi szakosztálynál viszont elképzelhető, hogy az új cég szerepet fog vállalni.

De nem csak látványsportágakban képviselteti magát a Diósgyőr, hiszen több egyéni és olimpiai szakosztály is működik, a klub pedig ezekkel kapcsolatban is határozott célokat fogalmazott meg.

„Szeretnénk ezeket is fejleszteni, ezért is választottunk olyan sportágakat, amiknek van hagyományuk a térségben, vagy éppen a helyi adottságok miatt lehet előnyös, hogy mi tudunk lehetőséget biztosítani. Ilyen például a hegyikerékpár, ami olimpiai sport, itt a Bükk, amit butaság lenne figyelmen kívül hagyni. De mondhatom a birkózást is, amelynek Repka Attila személyében volt olimpiai bajnoka is. Thai bokszban is van világbajnoki ezüstérmesünk és Európa-bajnokunk. Felállítottunk egy szakmai stábot, amely feltérképezi a környék tehetségeit, akik aztán később első osztályú vagy akár olimpiai szinten is versenyezhetnek” – ismertette a többi sportág szituációját Sántha.

Ezenfelül még ott van az óriási tempóban fejlődő e-sport, amelynek a DVTK – első vidéki klubként – önálló szakosztályt hozott létre.

Az elnök elmondta, nem hagyhatták figyelmen kívül a világbeli trendeket és az e-sport térhódítását, főleg a világjárvány alatt. Nagy perspektívát látnak benne, éppen ezért a hazai rendszer kialakításában is szeretnének szerepet vállalni.

15 Dr. Szabó Zsolt, a Medical Centrum igazgatója Galéria: DTVK (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

A DVTK vonzerejének kulcseleme lehet a stadionnal szemben található Medical Centrum, amely egyedülálló az országban.

Infrastruktúra, felszereltség és szolgáltatás szempontjából abszolút európai szintű, a DVTK-család tagjai a lehető legjobb körülmények között végezhetik a rehabilitációt.

Sőt nem csak ők, az intézmény ugyanis magánrendelőként is működik, Dr. Szabó Zsolt orvosigazgató pedig a legjobb szakembereket hívta ide. A 2019 októberében átadott egészségügyi központban öt multifunkciós szakorvosi rendelő teszi lehetővé a sportorvosi, foglalkozás-egészségügyi, traumatológiai, kardiológiai, általános sebészeti, idegsebészeti és egyéb szakorvosi rendelések működtetését.

„A modern spiroergometriai laboratórium a sportolók teljesítményét, élettani paramétereit hivatott felmérni, dokumentálni. A legkorszerűbb digitális, alacsony röntgensugárzási szinttel rendelkező, dinamikus vizsgálatokra alkalmas röntgenkép-erősítő, két modern, nagy felbontású ultrahangkészülék, ami a kardiológiai és a vázizomzat diagnosztikai kivizsgálását célozza meg, biztosítja a nem invazív azonnali diagnózis felállítását. Mindezeket kiegészíti és megkoronázza a legfrissebb kiegészítőkkel és szoftverekkel ellátott, még a legkomplexebb szív-MR-vizsgálatokra is alkalmas mágneses rezonanciás vizsgálóegység (MRI). A diagnosztikát egy vérvételi, kihelyezett labordiagnosztikai hely egészíti ki, ahol a sportolással és az általános egészségi állapottal összefüggő labordiagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges mintavételek történhetnek meg” – mutatja be az intézményvezető a központot.

Miskolcon szemmel láthatóan mindent megtesznek a klubtagokért, és a szurkolókat is nagy becsben tartják, igaz, nekik sikerrel lehet leginkább a kedvükre tenni, abból viszont már rég jutott ki nekik. Persze a hosszú távú építkezés meghozhatja a gyümölcsét, a klub korosztályos futballcsapatai például mind adnak játékost az utánpótlás-válogatottakba, de azt is fontos tudatosítani, hogy a szisztematikus fejlesztés időbe telik. Itthon megannyi klubnál láthattuk, hogy az első néhány lépcsőfok után jött a kapkodás és a túlzott eredménykényszer, kíváncsiak vagyunk, hogy az észak-magyaroroszági régióban más lesz-e a befejezés.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)