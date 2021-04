Rebrov nem csalódott, amiért elmaradt a bajnokavatás

Először Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia edzője értékelt a Groupama Arénában 1-1-re végződött rangadó után.

Köszönöm a csapatomnak a nagyszerű hozzáállását. Nem szerettem volna, ha ma lesz bajnok matematikailag a Fradi. Elég jó focit produkáltunk ezen az estén, le a kalappal a fiúk előtt. Plsek jól helyettesítette Géresi Krisztiánt, akinek izomsérülése volt, nem akartam veszélyeztetni az egészségét azzal, hogy beállítom. Azt játszottuk, amit elterveztünk, az utolsó húsz percet leszámítva. Azért van egy kis hiányérzetem, mert az utolsó húsz percben hagytuk, hogy beszorítson a Fradi. A végén kétségkívül a Fradi dominált, nagyszerű csapat, ez benne van a játékban, hogy beszorítanak minket. Ennek ellenére lehet, hogy nekünk több volt ebben a meccsben, mert három nagy gólhelyzetünk is kimaradt. Oda jutott a csapatom, hogy elégedetlen vagyok egy döntetlen után a Fradi otthonában – ez azért sokat elmond a fejlődésünkről.

De nem akarok szemtelen lenni, a Fradi is nagyszerűen küzdött, nem rossz eredmény nekünk ez az 1-1.

Hiányzott a telt ház, meg kell mondanom, a nézők mindig nagyon hiányoznak. Még egyszer köszönöm a csapatomnak a remek hozzáállást.

Joao Nunes, a fejesgólunk szerzője igazi egyéniség. Ő a legjobb fejelő a csapatban, és ráadásul ő tudja is, hogy hová fejeli a labdát. Már egy éve meg akartam szerezni, de akkor a Panathinaikoszba szerződött, aztán most sikerült.

Nem akarok elmenni Felcsútról, mert még nem fejeztem be a munkát, ezért is hosszabbítottam két évet. Lehet, hogy tudunk még jobban focizni. Megígértem, hogy beépítem a fiatalokat, és be is tartottam a szavam. Ezért hosszabbítottam. Ha egy edző jól érzi magát egy csapatnál, akkor marad, és én jól érzem magam.

Sokat jelent, hogy még idegenben is tudunk pariban lenni a Fradival. Persze még nagyon sok munka van hátra, de meglesz a második helyünk.

Igen, tavaly októberben le akartam mondani a Diósgyőrtől otthon elszenvedett 3-0-ás vereség után. Akkor magam alá kerültem, úgy éreztem, nincs értelme tovább csinálni. Vagy elmegy két játékos, vagy én megyek el. De aztán aludtam rá egyet, és mindenki maradt. Azóta az a két játékos is nagyszerűen teljesít. Kár lett volna feladni.

Szergej Rebrov, a Ferencváros edzője:

Nagyon nehéz a Puskás Akadémia ellen játszani. Ugyanaz történt megint, mint korábban, hogy az elején gólt kaptunk, aztán futottunk az eredmény után. Akartak nyerni a fiúk, de nehéz egy ilyen szervezett csapat ellen küzdeni, mint amilyen a Puskás Akadémia.

Hogy csalódott vagyok-e? Ellenkezőleg, boldog vagyok, hogy a játékosaim ilyen jól küzdöttek. Megérdemelten áll a második helyen a Puskás Akadémia, a legjobb az NB I-ben a kontrákban, a vertikális játékban. Mindenki győzni akart, és bajnoki címet ünnepelni. Sokan eljöttek ünnepelni a szurkolók közül, de van még öt meccsünk erre.

Nehéz maximálisan motiválni a játékosokat egy álló éven keresztül. Akárki akárhány percet tölt a pályán, motiválva van. Ma le akartuk zárni a szezont. Nehéz szurkolók nélkül játszani, ők is kellenek a motivációhoz. Nehéz ez a szezon.

Laidouni új játékosként nagyon gyorsan beilleszkedett, rengeteget fejlődött, nem mondanám, hogy ő volt a legjobb ma, hiszen az első félidőben labdákat veszített. Még egy évre szóló szerződésem van, de egyelőre azt sem tudom, mi lesz holnap, nem hogy egy év múlva.

Nem hinném, hogy olyan nagy lenne a nyomás a játékosainkon. A bajnokok Ligája csoportkörének selejtezőjében nagyobb volt a nyomás. A telt házas mérkőzéseken jobban érzi az ember a nyomást, ma nem voltunk görcsösek. Nagyon hiányoznak a nézők - zárta sorait a Ferencváros edzője.